Yüksek maaş… “Kıyak” emeklilik… Konforlu çalışma odaları… Devletçe danışman ve sekreter tahsisi…Yılda iki maaş tutarında benzin ve telefon haberleşmesi desteği…

Lüks Meclis Lokantası’nda ucuz yemek… Dostluk heyetleri vasıtasıyla sık sık yurt dışına “araştırma ve inceleme” gezilerine çıkılması…

24 Haziran’da seçilen milletvekillerinin elde ettikleri haklardan sadece bazıları bunlar…

Hemen belirtelim ki, milletvekillerine büyük maddi imkanlar getirilmesi sağlıklı bir demokrasinin işlemesinin önünde önemli bir engeldir.

Milletvekili seçilenler elde ettikleri olağanüstü imkanları kaçırmamak için parti liderlerine kayıtsız şartsız teslim olmakta, onların sözünden kesinlikle çıkmamaktadır. Artık çoğu milletvekili için en önemli şey ülkenin ve halkın çıkarlarını Meclis’te savunmak değil, gelecek seçimde tekrar seçilebilmektir.

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Benim önerim şudur:

Milletvekilleri maaşları en yüksek devlet memuru maaşı ile eşitlenmelidir.

“Böyle şey mi olur” diyenlere göstereceğim örnek, ilk Meclis’tir.

İlk Meclis üyeleri uzun süre tek kuruş maaş almadan, han odalarında topluca kalarak, ilkokullardan getirilen tahta sıralarda oturarak, bir kahvehaneden ödünç alınan gaz lambasının ışığında çalışarak görev yapmış ve Kurtuluş Savaşı’nı böyle kazanmışlardır.

Atatürk Araştırma Merkezi’nin düzenlediği 1. Uluslararası Atatürk Sempozyumu’nda Refik Turan’ın sunduğu “İlk Türkiye Büyük Millet Meclisine Girenlerin Özellikleri “ başlıklı bildirideki şu satırlar çok manidardır:

“Milletvekilleri Ankara’ya büyük güçlüklerle gelebilmişlerdi. Şavşat halkından topladığı 75 lira ile yola çıkarak Samsun’a 8 günde gelen Batum Milletvekili A.Fevzi Erdem, buradan 4 milletvekili ile bir at arabası kiralayarak Ankara’ya ulaştı.

Ankara’ya atları ile gelen milletvekilleri çoktu. Pek çoğunun yatacak yeri yoktu. İlk milletvekilleri aylarca devletten para almadılar. 8 ay ücretsiz çalıştılar. Bir yıl sonra 100 lira olan maaşlarının yüzde 20’sini bütçe açığını kapatmak için yine devlete verdiler.”

TBMM Yayınları arasında çıkan “Parlamento Tarihi 1” kitabındaki şu ifadelerden de kuşkusuz alınacak dersler vardır:

“Milletvekilleri tahta sıralarda palto, gocuk, fes ve kalpaklarıyla oturuyor, kürsüye de bu kılıklarıyla çıkıyorlardı… Bir gün Bolu Milletvekili Dr. Fuad Bey oturum başkanlığına şu önergeyi sundu:

“Soğuğun şiddeti sobasız salonda müzakereyi imkânsız hale getirmiştir. Sağlığımız yönünden soba kuruluncaya kadar toplantıların ertelenmesini arz ve teklif ederim.”

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Bugün, işgal altındaki bir ülkenin şartlarından daha ağır şartlar mı var ki milletvekillerine aşırı haklar tanınıyor?

Bazı görevler para, pul için değil, şerefi için, prestiji için yapılır. Milletvekilliği de böyle görevlerdendir…

Meclis’in ve milletvekilliğinin eski saygınlığına kavuşması için milletvekillerine yeni haklar verilmesi değil, onların elindeki hakların makul noktalara çekilmesi gerekir.

Bu arada milletvekili sayısının da 600’den 300’e indirilmesinde yarar var.