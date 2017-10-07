Ağız ve Diş Sağlığı Çene Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Dt. Vildan Kasap, dişte implant tedavisi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu

VM Medical Park Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Çene Cerrahisi Kliniği’nden Yrd. Doç. Dr. Dt. Vildan Kasap, implant tedavisinin günümüzde oldukça yaygın ve başarılı bir şekilde yapıldığını belirterek, “Günümüzde çıkan 3 boyutlu implant planlama yöntemiyle implant uygulamasına başlamadan özel tomografiler çekilir ve bütün çene bilgisayar ortamında aktarılmış olur. Bilgisayar ortamında çenelerdeki kemik miktarı, anatomik yapılar üç boyutlu olarak görülerek, çene kemiklerinin durumlarına göre implantları planlamak gerekmektedir. Bu şekilde yapılan planlanmış durum aynı zamanda implantların akslarının doğru olmasını sağlayacak ve üzerine gelen yükleri eşit dağıtacaktır” dedi.



“Yapılan yöntemlerle diş doğal görünebilir”

Ayrıca yeni implant yaptıracak olan hastaların en merak ettiği konuların başında implantların doğal görünüp görünmediği olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Vildan Kasap, “İmplant diş tedavilerinde doğal bir görünüm sağlamasına yardımcı olan yapı, implant diş köklerinin üzerine yapılan ve porselen esaslı dişler olmaktadır. Bu konuda ise özellikle ön dişler grubunda bulunan bu gibi tedaviler implant tedavisi uygulanan dişlerin olduğundan daha doğal olmasına yardım eder ve hastanın doğal dişlerinden implantı ayırt edilmemesini mümkün kılar. Bu aşamalarda ise özellikle zirkonyum bazlı protezler daha doğal estetik durmaktadır. Özellikle ön diş eksiklerinde uygulanan implant tedavilerinde zirkonyum tercih edilmektedir” diye konuştu.

“Ağız hijyenine dikkat edilmeli”

Vildan Kasap, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “İmplant tedavisinden sonra hastalar ağız ve diş hijyenine dikkat etmelidir. Günde en az 2 defa mutlaka dişler fırçalanmalıdır. Diş ipi ve gargara da mutlaka kullanılmalıdır. İmplant tedavisi güvenilir ve alanında başarılı bir diş hekimi ve ağız ve diş sağlığına önem gösteren bir hasta ile ömür boyu kalıcı olmaktadır. Hastanın altı ayda bir mutlaka kontrollerine gitmesi de gerekmektedir.”