Evet, maalesef siz değerli okuyucularımıza acı bir reçete vereceğim…

Dış borç toplamı: 453 Milyar Dolar

İç borç: 670 Milyar Lira

2018 yılı içerisinde ödenmesi gereken, 158 Milyar Dolar

2017 yılı, belediye özelleştirmesi hariç, özelleştirmeden elde edilen para, 62 Milyar Dolar

İhracatın, ithalatı karşılama oranı %63

Türkiye, dünyada saman ithalatı yapan tek devlettir.

Cari açık (ithalat ve ihracat arasındaki fark) 45 – 50 Milyar Dolar üzerindedir. 54 Milyar Dolar’a kadar çıkmaktadır.

İç, dış borç toplamda, 3 Trilyon, 625 Milyon Lira’dır.

Eey okuyucu fatura bu… Reçeteye gelince, daha çok vergi vermeye hazır ol. Bu arada sorabilirsen “Nedir bu araba saltanatı, nedir bu kamu binaları için ödenen kiralar?” Tabi ki, sorabilirsen…

IMF’ye borcumuz yok sevinci kursağımızda kaldı, yok yok boğazımızda kaldı. Bu gidişle IMF’nin ayak sesleri tangur, tungur geliyor. Siz işin sonunu tahmin edebiliyor musunuz? Kemerler sıkılacak, can yelekleri yok edilecektir. İmdat diye bağırmanın da bir faydası olmayacaktır. Buyurun cenaze namazına…