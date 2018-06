Zaman inanılmaz çabuk geçip gidiyor. Daha geçen hafta bu zamanlar meydanlar inliyor, vaatler, yapılacak işler değil aylık takvime günlük, hatta saatlik olarak söyleniyordu.

Seçimler yapıldı, sonuçlar geldi, her şey unutuldu. Hele ekonomide sanki her şey yolundaymış gibi kendi halinde gidiyor. Dolar, avro üç beş kuruş geriledi ya oh ne güzel toparlanıyoruz havası hakim.

Ama iç ve dış borçlar, bütçe, cari açıklar, kontrolsüz artan dış ticaret açığı, (yılın ilk beş ayında 35.2 milyar dolara ulaştı), duraklayan ihracat, en az 70 milyar doları bir içinde ödenmesi gereken özel sektör borçları, toplanamayan vergiler, sigorta primleri olduğu gibi duruyor.

“Şu kardeşinize yetki verin, nasıl uğraşılıyormuş” sözleriyle savaş açılan faizler hem mevduat, hem de kredide sürekli artıyor. Ayrıca, artan riskler karşında bankalar kredi kullandırmada oldukça sert davranıyorlar.

Şimdi cümle alem, 8 Temmuz’daki yemin törenin ardından açıklanacak yeni yönetim şemasını, isimleri ve programı bekleniyor. Kısa vadede nasıl sonuçlar verir, negatif olan ne varsa nasıl pozitife döner bilinmez ama dünyanın gözü bizim üzerimizde, diğer gelişmekte olan ülkeler ya da bir zamanlar yükselen pazarlar olarak nitelendiren ülkelerle Uluslar arası Para Fonu (IMF) ile ilişkilendirilerek konuşuluyor.

En son Perşembe gecesi sorulan bir soruda, Türkiye’nin finansal olarak IMF’nin desteğine ihtiyacı olup olmadığı yönündeki soruya bir Fon yetkilisi, Türkiye ile ilişkilerin normal devam ettiğini, IMF’den finansal destek alınması konusunda herhangi bir işaret, bir belirtti almadıklarını söylemiş.

Sevinelim mi üzülelim mi? İşin sevinilecek yönü (şimdilik) IMF ile Arjantin gibi parasal herhangi başvuru yok ve böyle bir mesaj da verilmiyor ama işin üzüntü veren boyutu IMF ile birlikte anılmak, bu tür sorunların peydahlanmasına neden olan tartışmaları izlemek.

Yani dünyanın en büyük 17. ekonomisi, gelecek beş on yılda ilk ona girmeyi hedefleyen bir ülke olarak IMF gibi girdiği ülkeye yoksulluk getiren bir kurumla anılması tezat oluşturuyor zaten.

Bu nedenle bugün IMF’in bu olumlu rüzgârını arkasına alan ülke olarak gün geçirmeden, 8 Temmuz’u beklemeden en azından yapılacak yapısal reformları, icraatları, tercihleri başlıklar halinde iç ve dış kamuoyuna yansıtmalı ve tartışmaya açmalı.

En çok merakla beklenen konu, hesapsız kitapsız harcamalarla büyümeyi şişirmek mi yoksa frene basarak bir derlenip toparlamayı yani enflasyonla köklü mücadeleyi seçmek mi olacak? Bunun yanı sıra uzun süreli piyasa dostu politikalar başka deyişle güvene dayalı politikaları ortaya koyacak mı?

Şunu hatırlatalım, IMF, kamu maliyesi üzerinde yoğunlaşır ama günümüzde en büyük çıkmazı özel sektör ve hane halkının yani vatandaşın borçlarında.

IMF, 2001 krizinde batan bizim kamu maliyesini kurtarmıştı. O zaman böyle özel sektör borçları filan diye bir tartışma yoktu. Şimdi ise biz bekleyen en büyük sıkıntı özelde ve vatandaşta. Ya yeniden kredi açılımı, ötelendirmeler, taksitlendirmeler vs. yapılacak ya da piyasalar kendi kurallarını işletecek. Her ikisinde de işimiz zor.