IMF, Rusya’nın tahminlerini yükseltti

IMF, Rusya’nın GSYİH tahminlerini yükseltti.

Yapılan değişikliklerin ardından IMF 2016 yılında Rus ekonomisinde yüzde 0,8’lik düşüş, 2017 yılında ise yüzde 1,1’lik artış bekliyor.

IMF Temmuz ayında hazırladığı raporda daha az iyimser rakamlar kullanarak Rus ekonomisinin bu sene yüzde 1,2 oranında düşeceğini ve önümüzdeki sene yüzde 1 oranında artacağını belirtmişti.

Yeni rapora göre, 2016 yılında Rusya’da enflasyon yüzde 5,9 ve 2017 yılında yüzde 4,9 oranında olacak. Aynı zamanda işsizlik seviyesinin bu sene yüzde 5,8 ve 2017 yılında yüzde 5,9 oranında olması bekleniyor.

IMF, Rus ekonomisinde devam eden artışın dünya ekonomisindeki en önemli olaylardan birisi olduğunun altını çizdi. Raporda, “Petrol fiyatlarının güçlenmesiyle birlikte petrol ihracatı gelirlerinin artması Rus ekonomisine ciddi kolaylık sağlıyor.

Buna rağmen Rus ekonomisinde artış beklentileri yapısal eksiklikler ve yaptırımlar sebebiyle baskı altında” denildi.

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