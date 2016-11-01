İmalat sanayide stabilizasyona yaklaşıldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI), Ekimde 49.8’e yükseldi ancak eşik değer 50.0’nin altında kaldı. İSO İstanbul İmalat PMI endeksi de Ekim’de üst üste üçüncü ay olacak şekilde yükseldi ve eşik değer 50.0 düzeyinde gerçekleşti.

Markit’ten yapılan açıklamada, “Buna göre Türkiye PMI endeksi, Ekim ayında eşik değer olan 50.0’nin altında gerçekleşti; ancak, Eylül’de 48.3 olarak ölçülen endeks, ekimde 49.8’e yükselerek imalat sektörünün faaliyet koşullarında stabilizasyona yaklaşıldığına işaret etti” denildi ve şu saptama yapıldı:

“Ayrıca endeks 2016 yılının ilk 10 ayındaki ortalaması olan 48.9 değerinin üzerinde ölçüldü. Ekim ayında yeni ihracat siparişleri son üç ayda ikinci kez yükselirken, satın alma faaliyetlerinde yaklaşık son iki yılın en güçlü büyümesi gerçekleşti.”

Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İSO Türkiye İmalat PMI anket verilerine ilişkin olarak, “Türkiye İmalat PMI endeksi ekim ayında nötr düzeye daha da yaklaşarak imalat sektöründe stabilizasyona yaklaşıldığına işaret etti. İhracattaki büyümenin katkısıyla mevsimsel etkilerden arındırılmış Üretim ve Yeni Siparişler Endeksleri önceki aya kıyasla artış gösterse de eşik değer 50,0’nin altında kaldı. Ancak girdi stokları ve istihdamdaki artış, üretimin önümüzdeki aylarda yeniden artışa dönebileceğini gösterdi” değerlendirmesini yaptı.

İSO İstanbul İmalat PMI endeksi de Ekim’de üst üste üçüncü ay olacak şekilde yükseldi ve eşik değer 50.0 düzeyinde gerçekleşerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında stabilizasyon sağlandığına işaret etti.

Endeksin Şubat ayından bu yana gözlenen en yüksek düzeyde ölçüldüğünün altı çizilen açıklamada, “Yeni siparişler ve istihdamdaki artış, manşet PMI endeksini ekimde olumlu yönde etkileyen temel faktörlerdi. İstihdam hazirandan beri gözlenen en yüksek hızda arttı. Ilımlı düzeyde olmakla birlikte yeni siparişler mayıstan bu yana ilk kez yükseldi. Yeni ihracat siparişlerinde de hafif bir artış kaydedildi” denildi.

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