Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflar ve ilkokul öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da gerçekleştirilen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler kapsamında Kahramankazan Belediyesi hizmet binası girişindeki fuaye alanında “15 Temmuz Fotoğraf ve Resim Sergisi” açıldı. Serginin açılışını Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve ilçe protokolü ile şehit yakınları ve gaziler birlikte gerçekleştirdi. Ertürk ve beraberindekiler kurdele kesiminin ardından, sergiyi gezdi. Sergide, darbe girişimi gecesinde Kahramankazan başta olmak üzere Türkiye genelinde çekilen fotoğraflar ve ilkokul öğrencilerinin hain darbe girişimine ilişkin yaptığı resimler yer aldı. Sergi, etkinliklerin sona ereceği 16 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek.

Gazeteci Donat sergiyi gezdi

Kahramankazan halkının yoğun ilgi gösterdiği sergiyi gezen, şehit yakınları ve bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Gazeteciler Yavuz Donat ve Osman Altınışık da sergiyi gezdi. Fotoğraf ve resimleri dikkatli şekilde izleyen Donat, serginin Türk Milleti’nin demokrasiye olan aşkını en iyi şekilde anlattığını söyledi.

Destansı mücadeleyi ölümsüzleştirdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 15 Temmuz fotoğraf ve resim sergisinin Türkiye genelinde ve ilçelerinde darbeci hainlere karşı verilen destansı mücadeleyi ölümsüzleştirdiğini söyledi. Ertürk, “O gece Türk Milleti, nasıl 102 yıl önce iman ve canla dünyanın en modern ordularına karşı direnen ve Çanakkale’yi geçilmez kılan o şanlı ecdadın torunları olduğunu dünyaya yeniden kanıtladı. Türk Milleti 249 şehit ve 2195 gazi vermesine rağmen, demokrasiden ve milli iradeden vazgeçmeyeceğini ve bu kavramların ne demek olduğunu dünyaya gösterdi” diye konuştu.