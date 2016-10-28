İlk yüz nakilli Uğur Acar’ın ömür boyu hapsi istendi

TÜRKİYE’nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşı hakkında, 2 yıl önce bozulan otomobilini yakmak isterken kendini yakan 33 yaşındaki Ramazan Kaya’nın ölümüyle ilgili ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 5 Ekim 2014 günü Türkiye’nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, arkadaşları Numan Acar ve Hasan Yıldız ile birlikte alkol alan Ramazan Kaya, ilerleyen saatlerde Hasan Yıldız’ı evine bırakmak için 07 LK 609 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Kaya’nın aracı yolda arıza yaptı.

Oto tamircisi olan Kaya, aracın arızasını gidermek istedi. Bir süre aracıyla uğraşan Kaya çalıştıramadığı otomobilini sinirlenerek yakmak istedi. Bagajdaki benzin bidonunu alarak aracın üzerine döken Ramazan Kaya, bu sırada üzerine sıçrayan benzini farketmedi. Ağzındaki sigarayı yakmak isterken alev alan Kaya, arkadaşlarının müdahalesiyle söndürüldü. Ağır yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Kaya, 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

ACAR VE 2 ARKADAŞINA DAVA

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı, Ramazan Kaya’nın yaşamını yitirmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Uğur Acar ve olay yerinde bulunan arkadaşları Numan Acar ve Hasan Yıldız hakkında Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 13 Ekim’de görülen ilk duruşmasına Uğur Acar katılmadı. Mahkeme bunun üzerine Acar’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.

‘SANIK OLDUĞUMU ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDUM’

Hakkında dava açıldığını ve sanık olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu belirten Uğur Acar, “2 yıl önce Kurban bayramının ikinci günü yaşadığımız bir olay. O gün arkadaşlarım Numan Acar, Hasan Yıldız ve Ramazan Kaya ile birlikte gün boyu eğlendik.

Reklam

Geç saatlerde Hasan Yıldız’ı evine bırakmak için yola çıkmıştık. Bu sırada otomobilimiz bozuldu. Bir süre tamir için uğraştık ama çalıştıramadık. Ramazan Kaya, çok değer verdiği tesbihini de kaybedince daha da sinirlendi. Bir süre sonra aracın bagajında yarım bidon benzini gördü. Küfrederek ‘Bu arabayı yakacağım’ dedi ve motor kaputundan benzini döktü. Bu sırada üzerine de benzin dökülmüş. Araçtan geri geri uzaklaşıp bir sigara yakmak istedi. Çakmağı çakınca bir anda alev aldı” diye konuştu.

Manavgat’tan Antalya’ya taşındıkları için adreslerinin değiştiğini, bu nedenle mahkeme tebligatının ulaşmadığını aktaran Uğur Acar, “Gıyabımda duruşma yapılmış. Duruşmaya katılmadığın için bir sonrakine polis eşliğinde getirilmeme karar verilmiş. Davada sanık olduğumu öğrenince şaşırdım, şoke oldum. Hala o şokun içersindeyim” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...