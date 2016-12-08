İlk yerli elektrikli otobüs tanıtıldı

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Yılın ilk 10 ayında, otomotiv ihracatımız adet bazında yüzde 12 oranında arttı. Sektörün ihracatı, Dolar ve Euro bazında ise yüzde 10 artış gösterdi. Bu rakamlar, otomotiv sektörünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

TEMSA ve ASELSAN tarafından ortak üretimi yapılacak olan ve ilk yüzde 100 milli elektrikli otobüs olarak tanıtılan “AvenueEV” bugün görücüye çıktı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı tanıtım töreni Sabancı Center’da yapıldı.

EKONOMİK ENDİŞEYE EN GÜZEL CEVAP

Bu yıl içinde birçok farklı firmanın yeni yatırımlarını hayata geçirdiğini söyleyen Bakan Özlü,” Türkiye ekonomisiyle ilgili endişe duyanlara verilen en iyi cevabın işte böyle yeni yatırımlar olduğunu ifade etmek istiyorum. Temsa’nın da bugün tanıtımını yaptığımız bu aracını kısa sürede banttan indireceğine yürekten inanıyorum” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLERE ADAPTE OLMALIYIZ

Türkiye’nin Avrupa’da otobüs ve hafif ticari araç üretiminde birinci, kamyon üretiminde ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,” Dünyada çevre dostu araçlara ve alternatif yakıtlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye’nin ticari araç sektöründe liderliğini sürdürebilmesi, yeni teknolojilere adapte olmasını gerektiriyor. Bu açıdan yerli imkanlarla bir yerli elektrik otobüs üretilecek olması beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

OTOMOTİV İHRACATI ARTTI

Otomotiv sektörünün Türkiye’nin en büyük ihracat kalemini oluşturduğunu söyleyen Özlü , ” Bu yıl ihracatımızda bir düşüş olmasına rağmen, otomotiv sektörümüzün ihracatında bir artış var. Yılın ilk 10 ayında, otomotiv ihracatımız adet bazında yüzde 12 oranında arttı. Sektörün ihracatı, Dolar ve Euro bazında ise yüzde 10 artış gösterdi. Bu rakamlar, otomotiv sektörünün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Ülke olarak bu güçlü sektörü, daha da rekabetçi hale getirmemiz gerekiyor. Bunu sağlamak için özellikle yeni nesil teknolojilere, araç elektroniğine, araç kontrol sistemlerine, yakıt teknolojilerine özel bir önem vereceğiz” ifadesini kullandı.

“BELEDİYELERİMİZİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS KULLANIMINA TEŞVİK EDECEĞİZ”

Konuşmaların ardından kısa bir süre sonra seri üretimine geçilmesi planlanan yeni nesil elektrikli yerli otobüs AvenueEV gösterildi. Bakan Özlü otobüsün direksiyonuna oturdu, otobüsü inceledi. Bakan Özlü’ye, Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Orhan Akbaş, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Üçüncü, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Suat Bengür eşlik etti. Otobüsün direksiyon koltuğunda basın mensuplarına açıklama yapan Özlü, “Bütün dünyada elektrikli araçlara karşı bir eğilim var. Önümüzdeki dönemde, özellikle şehir içlerinde, elektrikli araçların kullanımı zorunlu hale gelecek. Türkiye’de bu yönde çalışmalar var. Türkiye’de bu yönde bir çalışma bir öncü çalışmadır. önümüzdeki dönemde bu otobüslerin seri üretime geçilmesini, şehir merkezlerinde, nufgüsün yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasını temenni ediyoruz. Biz bakanlık olarak elektrikli araç üretimini destekliyoruz. Bundan sonraki dönemde de bu desteğimiz devam edecek. Özellikle belediyelerimizin elektrikli otobüs kullanmalarını teşvik edeceğiz, destekleyeceğiz ” dedi.

OTOBÜSÜN ÖZELLİKLERİ

Çevreci ve yenilikçi olarak tanımlanan AvenueEV; 8 dakikada tam şarj olabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde duraklarda kısa süreli şarjlarla kesintisiz hizmet sunması planlanıyor. Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip olan çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiye sahip. Klima sistemleri ile yolcu kabini hem soğuk hem de sıcak havalarda konforlu seyahat imkanının yanı sıra araç içi internet ve veri bağlantısı opsiyonu da sunuyor. AvenueEV; 35 oturan, 52 ayakta ve 1 tekerlekli sandalyeli yolcu alabiliyor. Geniş iç hacme sahip AvenueEV, ASELSAN’ın geliştirdiği yüksek verimli, hafif ve yüzde 100 yerli elektrikli çekiş sistemi sayesinde uzun süre bakım gerektirmeden yüksek verimle hizmet verebiliyor. Araç, tek sarjla 50-70 km gidebiliyor.

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