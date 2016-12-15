İlk pırlanta’nız sizin kadar eşsiz olmalı!

Zen Pırlanta, ilk pırlanta’nızın en mükemmel pırlanta olması için Forevermark tektaş koleksiyonunu 1890 TL’den başlayan özel fiyatlarla sunuyor.

“İlk”ler en duru en güzel haliyle hep hatırlanır. Sonsuza dek büyüsünü yitirmeyecek o “ilk pırlanta” sizin kadar eşsiz olan bir Forevermark pırlantası ile anlam kazanıyor. Kazandığı anlam ile de gün geçtikçe derinleşiyor.

Forevermark, en büyük pırlanta üreticisi De Beers Grubu’nun 125 yıllık deneyimiyle oluşturduğu dünyanın ilk ve tek pırlanta markası. Dünyadaki en özel seriye sahip bir marka. Türkiye’de sadece Zen Pırlanta’da satışa sunulan Forevermark pırlantaları, pırlanta uzmanları tarafından tek tek özenle seçiliyor. Dünyadaki pırlantaların sadece %1’i Forevermark olabilme özelliği taşıyor. Bu pırlantaları diğerlerinden ayıran en önemli özellik, her birinin özel bir kimlik numarasıyla mühürlenmiş olması. Pırlantanın üstünde, tam kalbinde yer alan bu mühür, o pırlantanın dünyanın en özel ve en nadir pırlantalarından biri olduğunun ve sorumlu tedarik ilkesiyle çıkarıldığının kanıtı. Sahip olan kişinin ise ne kadar özel olduğunun net bir göstergesi.

Hayatınızın en özel anları, Zen Pırlanta’nın Forevermark pırlantalarının tüm güzelliğini, ışıltısını ve ateşini yansıtan tektaş tasarımları ile mühürleniyor. Tüm gözleri üzerine toplayacak bu özel ve eşsiz tasarımlar aşkınızın da mühürü haline geliyor.

Dünyanın sayılı mücevhercilerinde satışa sunulan Forevermark pırlantalarına 1590 TL’den başlayan fiyatlarla Zen Pırlanta mağazalarından ve www.zenpirlanta.com adresindeki sanal mağazadan ulaşabilirsiniz.

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