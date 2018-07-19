Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul yöneticileri ve öğretmenler hakkında şikayetlerin yapıldığı Alo 147 hattının kapatılacağını açıkladı.

Anlaşılır bir şey değil bu.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin büyük bölümü görevlerini layıkıyla yapan saygın insanlar. Bundan kuşku yok. Ama öğrencileri döven, hakaret eden, tacizde bulunanlar olduğu da inkar edilemez.

Alo 147’nin kapatılmasıyla veli ve öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığına ulaşmaları, şikayetlerini dile getirmeleri önemli ölçüde önlenecek.

Yönetici ve öğretmenler korunmak istenirken öğrenci ve veliler mağdur edilecek.

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Yeni Milli Eğitim Bakanı’ndan beklentiler bir hayli fazlaydı.

Ne var ki aldığı ilk karar ciddi bir hayal kırıklığı yarattı.

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İşin tuhaf tarafı, Milli Eğitim Bakanı’nın aldığı kararı fırsat bilen sağlıkla ilgili kimi oda ve dernek yöneticileri de, “Biz de başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları hakkında şikayetlerin yapıldığı Alo 184 hattının kapatılmasını istiyoruz. Bu hat üzerimizde manevi baskı oluşturuyor” diyerek çıktılar ortaya.

Dilerim yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu çağrıyı dikkate almaz, tam aksine o şikayet hattını daha işlevsel yapar.

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Sonuç olarak şu öngörüde bulunabilirim:

Alo 147 Hattı’nın kapatılması önümüzdeki dönemde veli-okul yönetimi, veli-öğretmen ve öğrenci-öğretmen ilişkilerinin gerginleşmesine yol açacak, okullarda istenmeyen olayların sayısında dramatik artışlar meydana gelecektir.