Sağlıklı bir ağız diş yapısı yetişkinlerde olduğu kadar çocukların genel sağlığı için de son derece önem taşıyor. Ancak bununla birlikte çocukların ilk diş hekimi ziyareti genellikle çürük ya da farklı bir sorun ortaya çıktığında yapılıyor.

Acıbadem Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Itır Aydıntuğ, çocuklarda sağlıklı bir ağız yapısının ancak düzenli diş hekimi kontrolleriyle sağlanabileceğini söylüyor. Çocukların ilk dişinin çıkmasının ardından altı ayda bir diş hekimine gidilmesini öneriyor.

Büyüme sürecinin içinde çocuklarımızın attığı her adım gibi ilk dişi de sevinç dalgaları yaratıyor, kutlamalar yapılıyor. Ancak ömür boyu sağlıklı ve güzel gülüşlere ulaşması için gerekli diş kontrolüne götürmeyi bazen erteleyebiliyoruz. Çocukluk çağındaki ilk diş hekimi ziyareti de genellikle sorun yani ağrı yapan bir çürük ya da çapraşık dişler ortaya çıktığında gerçekleşiyor. Bu durumda da korunma değil öncelikle problemin çözümlenmesi ön planda oluyor. Ancak, ağızda çıkan ilk diş, yumuşak dokuda barınamayan bakteriler için sert, üzerinde çoğalmaya uygun bir yapı meydana getiriyor sonrasında da çürük oluşabiliyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Itır Aydıntuğ, bu nedenle diş hekimi ziyaretlerinin ağızda kendini gösteren ilk dişle birlikte başlaması gerektiğini söylüyor.

Anne-babalara büyük görev düşüyor

Çocuklarda altıncı aydan itibaren dişler çıkmaya başlıyor ve yaklaşık 2.5 yaşında süreç tamamlanıyor. Bu dönemde ağız diş sağlığının korunması ve ağız hijyeninin sağlanmasında ebeveynlere çok büyük görev düşüyor. Bu nedenle, çocuklarının ilk dişinin çıkmasından itibaren kullanılacak fırça, macun ve ağız temizleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekiyor.

2.5 yaşından itibaren diş ipi kullanılması gerekiyor

Dt. Itır Aydıntuğ, “Çocuklarda süt dişlerinin tamamlandığı 2,5 yaşından itibaren sadece diş fırçalamak yeterli olmuyor. Gözle fark edilemeyen, bakıldığında görülür hale geldiğinde de çok geç kalınan ara yüz çürüklerini önleyebilmek için düzenli diş ipi kullanımı gerekiyor” diyor. Birçok yetişkin için bile kullanımı sıkıntılı olan diş ipini çocuklara daha bu yaşlarda bir alışkanlık olarak kazandırılması gerektiğini söyleyen Dt. Itır Aydıntuğ, “Elbette ki çocukların bunu kendi başlarına yapmalarını bekleyemeyiz.