İlk 3 puan siftahımız olsun

Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri 1. Tur (I) Grubu 2. maçında, Türkiye 543. karşılaşmasında yarın Konya’da Ukrayna’yı ağırlayacak. İlk maçlarında 1-1 beraberlikler alan Türkiye ve Ukrayna arasındaki maçı Alman hakem Manuel Grafe yönetecek. Maç TV 8’de naklen yayınlanacak

Fatih Terim-Arda Turan krizinin gölgesinde oynanacak olan maçta A Milli Takımı, EURO 2016’ya son saniyede İzlanda karşısında alınan galibiyetle giden, ancak prim tartışmaları ve gruplaşmalar nedeniyle başarısız bir turnuva geçirmişti. Millilerde yeni hedef, Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası finallerinde yer almak.

Dünya kupası elemelerinde (I) Grubu’nda mücadele eden Türkiye ilk maçında başarılı bir sonuçla deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kalırken, rakibimiz Ukrayna da kendi evinde aynı skorla İzlanda ile puanları paylaşmıştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Alman hakem Manuel Grafe’ın yöneteceği maç TV 8’den naklen yayınlanacak.

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