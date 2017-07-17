FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’a, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinden taziye ziyareti gerçekleşti. Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk milletinin verdiği destansı mücadelenin sembolü haline gelen Kahramankazan’a bir taziye ziyareti de Çankırı’nın Ilgaz ilçesinden geldi. Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Çayır, 15 Temmuz’un yıldönümünde gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, Ilgaz halkı adına taziyelerini iletti. Çayır, Kahramankazan’ın 15 Temmuz’da verdiği mücadelenin ile darbe girişiminin önlenmesinde en önemli karşı koymalardan biri olduğunu söyledi.

Ziyaret duygulandırdı

Başkan Ertürk ise bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Başkan Çayır’a ve tüm Ilgaz halkına, Kahramankazan halkı adına şükranlarını sunduğunu belirterek, “15 Temmuz’un yıldönümünde bu ziyaret bizi çok mutlu etti ve duygulandırdı. Başkan Çayır’ın şahsında tüm Ilgaz halkına en kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz” dedi.