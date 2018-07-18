Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), Europa Donna Hasta Derneği ve Pfizer Onkoloji’nin koşulsuz desteği ile hayata geçirilen, Metastatik Meme Kanseri (mMK) Farkındalık ve Hasta Psikolojik Destek Projesi, İstanbul’da başladı.

Metastatik meme kanserli kadınların psikososyal destek ihtiyacından yola çıkan bu proje sayesinde metastatik meme kanserli hastalar uzman psikologlardan ücretsiz olarak yardım alabilecek. Uzman bir psikologdan randevu almak için hastaların “0530 969 39 33” numaralı Psikolojik Destek Randevu Hattı’nı araması yeterli olacak. Hastaların psikolog ile yapacağı ilk görüşme sonrasında, ihtiyaçları doğrultusunda beş seansa kadar ücretsiz görüşme imkanı sağlanacak.

Metastatik meme kanserli kadınların psikososyal destek ihtiyacından yola çıkan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Europadonna Hasta Derneği ve Pfizer Onkoloji’nin koşulsuz desteği ile hayata geçirilen ve uzman psikologların yer aldığı Metastatik Meme Kanseri (mMK) Farkındalık ve Hasta Psikolojik Destek Projesi, meme kanserinin en ileri evresinde, ağır bir duygusal yük altında yaşayan metastatik meme kanserli kadınların bu yükünü paylaşarak hafifletmek, içinde bulundukları depresyon ve olumsuz duygularla mücadelede ihtiyaç duydukları psikolojik ve sosyal desteği sağlamayı hedefliyor. Pilot olarak İstanbul’da uygulamaya konan proje, toplum ve hatta hasta yakınları tarafından psikolojik etkileri tam olarak anlaşılamadığı bilinen metastatik meme kanseri ile ilgili farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Metastatik meme kanseri hastaları için psikolojik destek hattı

Europa Donna’nın önderliğinde, uzman psikologların yer aldığı bir psikolojik danışmanlık merkezinde bu iş için TTOD tarafından da onaylanmış iki psikolog projeye destek verecek. Hastalar “0530 969 39 33” numaralı Psikolojik Destek Randevu Hattı’nı arayarak uzman bir psikologdan randevu alabilecek. Hastaların psikolog ile yapacağı ilk görüşme sonrası hastanın ihtiyaçları doğrultusunda beş seansa kadar ücretsiz görüşme imkanı sağlanabilecek. Görüşmeler yüz yüze psikolojik destek kliniğinde gerçekleşecek.