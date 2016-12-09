İlçelerde hayvancılık desteği devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nin küçükbaş hayvancılığı desteklemek, genç nüfusa istihdam sağlayarak köyden kente göçü önlemek amacıyla yürüttüğü 3 bin koyun ve 60 koçun sahiplerine teslimi sürüyor.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’nin de bulunduğu alanda yapılan ve 60 hayvan yetiştiricisinin yararlandığı damızlık koyun keçi dağıtım törenine, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can ve Çamlıdere Kaymakamı Aydın Erdoğan katıldı.

Hak sahiplerinin, hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı törende konuşan Özgür Güven, Çamlıdere’nin coğrafi yapısı nedeniyle tarım ve hayvancılığın kısıtlı yapılabildiğini belirterek, “Çiftçilerin, tarım ve hayvancılıkta, diğer ilçelere göre dezavantajları var.

Bu yüzden ancak küçükbaş hayvancılık ve arıcılık yapılabiliyor. Biz de bu konuda daha çok destek olmak amacıyla Çamlıdere’de 3 bin koyun ve 60 koç dağıtımı yapıyoruz. Dağıtımlarımızın büyük bir kısmı tamamlandı” dedi.

ORGANİK ARICILIĞI ARTIRACAĞIZ

Coğrafi yapının dezavantajlarının yanı sıra avantajlarının da olduğunu belirten Daire Başkanı Özgür Güven, organik arıcılığın sadece bu bölgede yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gelecek sene inşallah daha çok hayvan dağıtacağız ama şimdi biraz da diğer ilçelere bakacağız. Arıcılık her yerde yapılıyor ama organik arıcılık, Ankara’da sadece burada. İnşallah organik arıcılığı da artıracağız ve Çamlıdere’ye özel projelerle çalışacağız.”

ÇAMLIDERE, ARICILIK VE HAYVANCILIKTA DA GÖZ BEBEĞİ OLACAK

Özgür Güven’in ardından, Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ekibinin hizmetlerinden övgüyle söz ederek, “İnşallah bunların arkası kesilmeyecek. Turizmde Çamlıdere nasıl göz bebeğiyse, arıcılık ve hayvancılıkta da göz bebeği olacak.

Bu hizmetlerin ilçemize gelmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çamlıdere Kaymakamı Aydın Erdoğan ise ilçeye yapılan yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sunarken, “Çamlıdere, Ankara’nın bir ilçesi olmasına rağmen uzun süre kamu hizmetlerinden yeterli düzeyde istifade edememişti.

Ama son yıllarda atak yaparak tüm devlet kurumlarından istifade etmeye başladı. Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra da Özel İdare’nin yaptığı hizmetleri Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Daire Başkanlığı aldı ve ciddi manada ilk önce ilçemizin analizini yaptı. İhtiyacımız neyse, çok mantıklı bir şekilde yatırımları buna göre yapıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı personeline, Çamlıdere Muhtarlar Derneği Başkanlığı tarafından hazırlanan plaket sunuldu.

GENÇ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ, DAĞITIMLARDAN MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden yararlanan genç hayvan yetiştiricileri, dağıtımlardan memnun olduklarını ve bu tür çalışmaların, vatandaşa yön gösterici olduğunu belirterek şunları söylediler:

Mehmet Çiçekçi: “Kızımın rahatsızlığı nedeniyle vekaleten koyunları ben aldım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Bey sağ olsun. Biz bu koyunları alamazdık, bize yol açtı. Çok teşekkür ederim.”

Mahir Dursun: “Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı koyun-keçi projesinden faydalandım. Melih Başkan’dan Allah razı olsun.”

Ali Yılmaz: “Sayın Başkanımız koyun-keçi dağıtarak bizlere destek oldu, çok teşekkür ederim.”

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