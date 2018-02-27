ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a bağlı olduğunu bilinen sivil düşünce kuruluşu RAND, Türkiye’ye yönelik karalama kampanyası yürütüyor…

“Erdoğan’ın ölümcül kör noktası” başlığıyla bir makale yayınlayan RAND, “DEAŞ’ın Türkiye’ye üs kuracağını ve buradan Batı’ya saldıracağını iddia ediyor…

…Ve bu iddialar, kaynağı belirsiz ayrıntılarla desteklenmeye çalışıyor…

Örneğin DEAŞ’lı teröristlerin ileri teknolojiye sahip patlayıcı bir elektronik cihaz edinmek için Avustralya’ya sipariş verdikler bilgisi, bu ayrıntılar arasında… Örgüt’ün planları arasında “Türkiye’de büyük çatışma çıkarmak” olduğu da iddia ediliyor…

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve devletin üst düzey yetkilileri ve emniyet güçlerinin bunu görmezden geldiği” iddiası ise bu karalama kampanyasının asıl hedefini ortaya koyuyor…

Yani Amerikan Derin Devlet Makinesi tam gaz çalışmayı sürdürüyor…

Bereket asıl tehlikenin “ABD’nin Ortadoğu’daki kaypak tutumu” olduğunu görenler de var Batı dünyasında…

İngiliz Financial Times gazetesi, “ABD’nin Suriye’de sergilediği tutumundaki çelişkilerin artık sürdürülemez olduğu ve terör örgütü PKK/PYD’ye verdiği desteğin NATO ülkeleri arasında doğrudan bir savaşa sebep olabileceği” içerikli bir analize yer verdi…

Gelin bu analizin çarpıcı bölümlerine şöyle bir bakalım…

“Moskova’nın bu karmaşa içindeki kana bulanmış yatırımının zararını nasıl telafi edeceğini bile görmek güç. Geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zafer ilan edecek kadar kendinden emindi.”

“Ancak Suriye şu an yönetilemez bir halde ve hayatta kalabilmesi, Moskova ve Tahran’a hiç olmadığı kadar bağlı.”

“Bu patlamaya hazır ortam içinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararı olumlu, ancak yara bandı olmaktan öteye geçemiyor ve o bandın ne kadar yapıştığı da meçhul. Uluslararası bir forumun kabul edeceği daha uzun süreli bir ateşkes olmadığı sürece, bu karar tansiyonu düşürmekte çok az etkili olur.”

“Tüm bunlar, iç savaşın 7. yılında Suriye’den geriye kalanları da bölgesel bir yangın yerine dönüştürme tehlikesi taşıyor.”

Peki, “bölgedeki Arap ülkeleri ne yapıyor bu arada” demezsiniz umarım…

Onlar bildiğiniz gibi işte…

Sadece Suudi Arabistan’da ABD’den gelecek emirlere karşı çıkabilecek olan Genel Kurmay Başkanı, Komutanlar, bazı bakanlar ve üst düzey bürokratlar görevden alındı; hepsi o kadar…

Savaş başladığında çok insan ölürse, sonuçta ölmüş olacaklar yani…

Süper güç ABD böyle istiyorsa eğer, bir bildiği vardır elbette ki..!