Geri 1 - İlaç temsilcisi Meryem doktorlara şarkı yaptı . Türkiye’nin birçok illerinde ilaç temsilciliği yapan Meryem Sevilen doktorlar için şarkı yaptı. Albümde SSK şarkısı da yer alıyor.6 parçadan oluşan %100 adlı albüm bu hafta müzik marketlerde yer alıyor. 2 - Ahmet Selçuk İlkan’ın sözlerini yazdığı ,Coşkun Kıvılcım müziğini yaptığı ”Gözlerin Kal Dudakların Git Diyor” adlı şarkıya Erkan Nas tarafından klip çekildi. 3 - Basın danışmanlığını gazeteci Tahir Yaman’ın üstlendiği albümün dağıtımını Esen Plak tarafından yapacak. Doktorlar için yazdığı SSK isimli şarkının sözleri dikkat çekici. 4 - SSK
Aşkın ilacını bulamazsın,
Eczanelerde satılmaz
Bu aşkın asla çaresi yok
Aşka reçete yazılmaz. 5 - Neresi şimdi kaçar yolum,
Aşka Sobe’li sağım solum,
Canım Geçmiş olsun, durumun vahim,
Arama çözümü yok ki bunun. 6 - Doktor tedavi edemez ki,
Kalbinde kim var, bilemez ki,
Senin gönül işin özele girer
Özeli SSK ödemez ki 7 - Söz.Nurcan Dinçer
Müzik:Coşkun Kıvılcım Sonraki İlaç temsilcisi Meryem doktorlara şarkı yaptı . Türkiye’nin birçok illerinde ilaç temsilciliği yapan Meryem Sevilen doktorlar için şarkı yaptı. Albümde SSK şarkısı da yer alıyor.6 parçadan oluşan %100 adlı albüm bu hafta müzik marketlerde yer alıyor. Geri 1 - İlaç temsilcisi Meryem doktorlara şarkı yaptı . Türkiye’nin birçok illerinde ilaç temsilciliği yapan Meryem Sevilen doktorlar için şarkı yaptı. Albümde SSK şarkısı da yer alıyor.6 parçadan oluşan %100 adlı albüm bu hafta müzik marketlerde yer alıyor. 2 - Ahmet Selçuk İlkan’ın sözlerini yazdığı ,Coşkun Kıvılcım müziğini yaptığı ”Gözlerin Kal Dudakların Git Diyor” adlı şarkıya Erkan Nas tarafından klip çekildi. 3 - Basın danışmanlığını gazeteci Tahir Yaman’ın üstlendiği albümün dağıtımını Esen Plak tarafından yapacak. Doktorlar için yazdığı SSK isimli şarkının sözleri dikkat çekici. 4 - SSK
Aşkın ilacını bulamazsın,
Eczanelerde satılmaz
Bu aşkın asla çaresi yok
Aşka reçete yazılmaz. 5 - Neresi şimdi kaçar yolum,
Aşka Sobe’li sağım solum,
Canım Geçmiş olsun, durumun vahim,
Arama çözümü yok ki bunun. 6 - Doktor tedavi edemez ki,
Kalbinde kim var, bilemez ki,
Senin gönül işin özele girer
Özeli SSK ödemez ki 7 - Söz.Nurcan Dinçer
Müzik:Coşkun Kıvılcım Sonraki
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