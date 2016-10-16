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İlaç temsilcisi Meryem doktorlara şarkı yaptı

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Editör
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İlaç temsilcisi Meryem doktorlara şarkı yaptı . Türkiye’nin birçok illerinde ilaç temsilciliği yapan doktorlar için şarkı yaptı. Albümde SSK şarkısı da yer alıyor.6 parçadan oluşan %100 adlı albüm bu hafta müzik marketlerde yer alıyor.

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