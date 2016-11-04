İKÜ’lü koşu takımı, Avrasya Maratonu’nda TEGV için koşacak

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) koşu takımı, “Eğitim için bir koşu gidip geleceğiz” sloganıyla bu yıl 38’inci kez düzenlenen Avrasya Maratonu’nda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için koşacak. Kurumsal İletişim Birimi çalışanları ve öğrencilerinden oluşan 26 kişilik koşu takımı, Avrasya Maratonu’nda toplayacakları bağışlarla 25 bin çocuğun hayatına dokunacak.
13 Kasım Pazar günü düzenlenecek 38’inci Vodafone Avrasya Maraton’uyla 15 Temmuz Şehitler Köpsürü’nde Asya’dan Avrupa’ya koşacak olan İKÜ Kurumsal Koşu Takımı, TEGV’in “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” projesi kapsamında Türkiye’nin farklı coğrafyalarında bulunan 6-14 yaş aralığında ilköğretim çağındaki çocukların eğitimine katkı sağlayan “Gezici Öğrenim Birimi” için bağış toplayacak.
2008 – 2015 yılları arasında düzenlenen maratonda 13 bin koşucu, sekiz sivil toplum kuruluşu (STK) için 111 bin bağışçıdan 14 milyon 500 bin TL bağış toplamış ve 70 bin kişinin hayatını değiştirmişti. Bu yıl da değişik takımların toplam 12 STK yararına koşacağı Avrasya Maratonu’nda, her koşucu kendi adına oluşturduğu profille en az 1 TL online bağış toplayacak ve bu bağışlar ihtiyaç sahiplerine fon sağlayacak.
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