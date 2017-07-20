İKÜ, geleceğin diyetisyen ve fizyoterapist sağlıkçıları’nı yetiştirecek

İSTANBUL Kültür Üniversitesi, sektörün ihtiyaçlarını gözeterek açtığı Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik” ile “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” bölümlerini okuyan sağlıkçıları, sağlık sektörüne yeni bir soluk getirecek uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Doktor tanısı sonrasında fizik tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin sağlıklı bir tedavi süreci geçirmesini sağlayacak özel egzersiz ve eğitim programlarına hakim, sektörde aranılan uzman sağlıkçıları yetiştirmeye yönelik olarak gelişmiş ülkelerdeki programlar örnek alınarak hazırlanmış akademik pakete sahip olan “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” bölümünün eğitim programında da temel bilimler, klinik bilimler, mesleki dersler, araştırma motodolojisi, seminerler ve klinik çalışmalar yer alıyor. Bunun yanı sıra öğrenciler, eğitimlerinin üçüncü yılından itibaren de ilgi alanlarına göre bölümün alt alanlarına yönelebilecek ve bu süreçte bölümün yetkin akademik kadrosundan rehberlik ve danışmanlık desteği de alabilecekler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu sağlıkçı öğrenciler, “Fizyoterapist” unvanıyla kamu ve özel kuruluşlarda ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilecekler. Bunun yanı sıra mezunlar, dilerlerse lisansüstü eğitimlerine de devam ederek akademik kariyer de yapabilecekler.

DİYETİSYEN ADAYLARI, HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİM ALACAKLAR

İKÜ’de Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bu yıl ilk defa öğrenci alacak olan Beslenme ve Diyetetik Bölümü de, güncel öğretim içerikleriyle beslenme ve diyetetik alanında aranılan uzmanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Akademik birikimlerinin yanı sıra sektörel deneyime de sahip akademik kadrodan hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacak olan diyetisyen adayları, zorunlu staj eğitimleriyle de tıptaki yenilikleri takip edebilecek ve alanında tedavi edici, bilgilendirici görev üstlenmeye hazır hale gelecekler.

4 yılın sonunda ‘Diyetisyen’ unvanıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, sosyal hizmet kurumlarında, hastane, kreş ve yuvalarda çalışabilecek olan mezunlar, ayrıca lisansüstü eğitimlerine de devam ederek akademik kariyer de yapabilecekler.

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