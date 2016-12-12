İktidar terörle mücadele politikasını derhal gözden geçirmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın “bir sistem değişikliği çabasından” önce terörle mücadele politikasını derhal gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Torun, yaptığı açıklamada İstanbul’daki terör saldırısını lanetledi. Birlikte yaşama iradesini, kardeşliği ve barışı hedef alan bu saldırının asla amacına ulaşamayacağını ifade eden Torun,

“Ulus olarak, acımız, yasımız ve teröre karşı tavrımız ortaktır. Acılarımızı yarıştırmadan, paylaşarak yasımızı birlikte tutacağız. Bugün hepimize, başta siyaset kurumu olmak üzere demokrasinin tüm taşıyıcı unsurlarına ve bütün vatandaşlarımıza düşen en büyük görev, teröre karşı bütün gücüyle mücadele etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede her türlü desteği sonuna kadar verecektir”

dedi.

Torun,

“Şüphesiz bir kez daha ortaya çıkmıştır ki iktidarın, tüm yurttaşlarımızın yaşama haklarının, huzurunun ve güvenliğinin teminat altına alınması için terörle mücadele politikasını derhal gözden geçirmesi, bir sistem değişikliği çabasından önce zaman kaybetmeden akılcı ve sürdürülebilir terörle mücadele politikası oluşturması ve hayata geçirmesi gerekmektedir”

değerlendirmesinde bulundu.

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