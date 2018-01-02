İkramiyeyi yakaladılar mutluluğu kaçırdılar!

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanamayanlar derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Çevreme bakıyorum, bu nedenle depresyona girenler bile var.

Onları teselli hatta “tedavi” etmek için Milliyet gazetesi arşivinden yararlanarak geçmişte piyangodan büyük ikramiye kazanan bazı kişilerin iç burkan öykülerini derledim.

Buyurun, beraber okuyalım:

-Mustafa Savgan 1982 ve 1984’te olmak üzere Milli Piyango’dan iki defa büyük ikramiyeyi kazandı.

Ama elde ettiği paraları iyi değerlendiremediği için kısa sürede yoksulluğa düştü.

Bugün ayakkabı boyacılığı yaparak sürdürüyor yaşamını.

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-9 çocuk babası Ahmet Bayram’ın çeyrek biletine 2005 yılında büyük ikramiye çıktı.

1milyon 250 bin lira alarak bir anda zengin oldu.

İlk iş olarak eşini boşadı.

Daha sonra gece hayatına ve kumara daldı, kısa sürede beş parasız kaldı ve evinin banyosunda yaşamına son verdi.

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Mehmet Sarıoğlu Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde yaşıyordu.

Milli Piyango’dan büyük ikramiyeyi kazandı.

Parasını iyi değerlendiremediği için çok geçmeden sefalete düştü, Devletten aldığı yaşlılık aylığı ile bir barakada yaşamaya başladı.

Bir kış günü o barakada donarak öldü. Başını koyduğu yastığının altında eski piyango biletleri ve listeleri çıktı.

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Samsun’da pastane işleten Süleyman Orhan, Milli Piyango’nun büyük ikramiye talihlilerinden bir diğeriydi.

İkramiyeyi aldıktan sonra şanssızlıklar peşini bırakmadı. İşleri bozuldu, iflas etti. Kardeşi ve yeğenini trafik kazasında kaybetti.

Başına gelenleri, “Benim bir düzenim vardı, huzurum vardı, ikramiye çıktıktan sonra her şeyimi alıp gitti” diye anlattı.

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Çeyrek biletine büyük ikramiye çıkan Adanalı Cem Postacı da “talihsiz talihliler”den biri oldu.

Önce oğlunu kaybetti, ardından girdiği iş hayatında iflas etti. Eşi evi ve kendini bırakıp gitti.

Şimdi emekli maaşıyla yaşıyor.