ANTALYA’da 2 yıl önce antrenmana başladıkları kick boks sporunda il birincisi olan 17 yaşındaki tek yumurta ikizleri Muzaffer ile Mehmet Dökme, Türkiye şampiyonasında altın madalyayı hedefliyor. Ringe rakip olarak çıkıp birbiriyle dövüşmek istemeyen ikizler, farklı sıklette ayrı ayrı şampiyonluklar kazanmak için aynı kiloya ulaşmamaya dikkat ediyor.

Antalya’da ikizler Muzaffer ve Mehmet Dökme, 2 yıl önce kick boks sporuna başladı. Antrenör Ali Tat ile çalışan ikizler, Antalya’da düzenlenen il birinciliği müsabakalarında şampiyonluk kazandı. Kardeşlerden Mehmet 57 kiloda, Muzaffer ise 63 kiloda elde ettiği birincilikle Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Başarılarıyla hem antrenörleri hem de ailelerinin gururu olan Muzaffer ile Mehmet, 3- 11 Temmuz’da Elazığ’da düzenlenecek Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda altın madalya hedefliyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin spor salonunda antrenman yapan ikizlerden Muzaffer Dökme, Türkiye şampiyonasına katılmanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Şampiyonada ikiziyle altın madalya kazanıp milli takıma seçilmeyi çok istediğini aktaran Muzaffer, kardeşiyle kick boks sporunda adından söz ettirmek istediğini belirtti. Mehmet Dökme ise uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar almayı hedeflediğini kaydetti. Avrupa şampiyonasına katılmayı istediğini aktaran Mehmet, kendisinden 5 dakika önce dünyaya gelen ikiziyle olimpiyat ve uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hayal ettiğini söyledi.

Antrenmanlarda zaman zaman ringe çıkarak karşılıklı dövüşen ikizlerin spor hayatındaki en büyük endişesi ise birbirlerine rakip olmak. Aynı ringde rakip olarak dövüşmemek için kilolarına dikkat ettiklerini kaydeden Muzaffer, “Normalde aynı kiloda olmamız lazım ama birbirimize rakip olmamak için kilomuza dikkat ediyoruz. Aynı ringde dövüşmek istemiyoruz. İkimiz de farklı kiloda birincilik için dövüşüyoruz” dedi.