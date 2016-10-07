İkinci kez umreye gideceklere ek vergi kararı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, Suudi Arabistan’ın, daha önceden umreye gitmiş yabancılardan 2 bin Suudi Arabistan riyali (540 Amerikan doları) istenmesi kararını bu yıl uygulanmayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın umreye ikinci kez gideceklerin 2 bin Suudi Arabistan riyali ek vergi ödemesi yönünde karar aldığına ilişkin haberleri hatırlattı.

Konuyu hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunduğu sırada öğrendiğini belirterek “Orada, müşterek çalıştığımız Suudi Arabistan şirketinin yetkililerine bu konuyu sorduğumuzda böyle bir çalışmanın yapıldığını, Kral’ın henüz bu kararı onaylamadığını söylemişlerdi.” dedi.

Yılmaz, bu gelişmenin ardından İslam ülkelerinden karara büyük tepki geldiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Bu kararın bu yıl uygulanmayacağını tahmin ediyoruz. Kesin olmamakla beraber böyle görünüyor. Son yıllarda ikinci defa umreye gidenlere ek vergi uygulanacağı söylendi. Sonradan ‘Aynı yıl ikinci defa gidenler’ diye düzelttiler.

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