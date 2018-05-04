Taşdelen: “Toprakla uğraşmak, kentin stresinden uzaklaşmak isteyen yurttaşlarımızı buraya davet ediyoruz”

Çankaya Belediyesi ikinci Kent Tarım Hobi Evi’ni törenle hizmete açtı. Öveçler Ata Yeşil Koridoru Parkı içinde bulunan 200 metrekarelik yeni merkez, 40 kişilik eğitim salonuyla hizmet verecek.

Çankaya Belediyesi, Mutlukent Mahallesi’nde yaklaşık 4 yıldır hizmet veren Kent Tarım Hobi Evi’nin ardından şimdi de Öveçler Ata Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ikinci merkezin açılışını gerçekleştirdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa vatandaşlar ve muhtarların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşcı da katıldı. Açılışta konuşan Başkan Taşdelen; “Toprakla uğraşmak isteyen bütün yurttaşlarımızın çok büyük ilgi gösterdiği hobi evlerimizin ilkini Mutlukent Mahallesi’nde kurmuştuk. Şimdi burada ikincisini açıyoruz. Toprakla uğraşmak isteyen, kentin stresinden uzaklaşmak isteyen yurttaşlarımızı buraya davet ediyoruz” dedi.

TAŞDELEN: “SİZİN BELEDİYENİZ OLARAK SİZE HİZMET ETMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Kent Tarım ve Hobi Evlerinde Türkiye’ye örnek olan eğitimlerin verildiğini belirten Taşdelen; “Çankaya Evleri nasıl meslek edindirme ve hobi amaçlı kursların merkezi ise şimdi Kent Tarım Hobi Evlerimizde de kendi alanlarında birer merkez olacak ve halkıyla bütünleşik, halkıyla el ele gönül gönüle olan belediyecilik hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmasının sonunda 70 dönümlük Zafer Parkı’n 5 Mayıs saat 19.30’da Haluk Levent Konseriyle açılışının yapılacağını da hatırlatan Taşdelen, açılışa katılan vatandaşlara “Sizin belediyeniz olarak size hizmet etmekten ve Çankaya’nın en büyük yatırım programını hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” diye seslendi. Konuşmaların ardından Ata Mahallesi muhtarı Rıza Uzoğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e hizmetleri nedeniyle çiçek takdim etti. Hep birlikte açılış kurdelesi kesilen Ata Kent Tarım Hobi Evi halkın hizmetine açıldı.

VATANDAŞLAR EĞİTİMLERDEN ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Mutlukent’teki ilk merkezde olduğu gibi doğal üretim yöntemleriyle “temel sebzecilik”, “mevsimsel sebzecilik”, “budama”, “aşılama”, “kompost yapımı”, “yağmur hasadı” gibi konularla ilgili bilgilerin verileceği yeni merkez 200 metrekare alana sahip. 40 kişilik eğitim alanı bulunan merkezin uygulama bostanı da bulunuyor. Ata Mahallesi 1057. Cadde No: 45 adresinde bulunan yeni merkezin en önemli özelliklerinden birisi de engelliler için özel bostan alanının bulunması. Dileyen tüm vatandaşların ücretsiz olarak yararlanabileceği eğitimler kısa süre sonra başlayacak.