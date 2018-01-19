Ortadoğu Bataklığı’nda direk Türkiye’yi ilgilendiren son krizle ilgili açıklamalar peş peşe geldi…

Genelde “geri adım” havası taşıyan, yatıştırmayı hedefleyen ve hatta birbiriyle çeliştiği görülen bu açıklamaları ciddiye alıp inanmak, ölümcül bir hata olur…

Hepsi “cevir kazı yanmasın” içerikli…

…Ve hepsi, hala asıl niyetin “kazı yakmadan pişirmek” olduğunu açık acık belli ediyor…

Bunu görmemek için kör olmak yazım…

Şimdiye kara kaç kere yazdım bilmiyorum ama, Washington Post Gazetesi Editörü Steve Coll’un 2005 yılında Pulitzer Ödülü’ne layık görülen “Hayalet Savaşları” adlı kitabını okuyanlar, eminim benim gibi düşünüyor…

Gerçi o kitabın konusu hala ABD’nin baş belası olan Afganistan ve Trrump’ın kurtulmak için her yıl verilen paraları kesintiye uğrattığı Pakistan ama, olaylar bir birinin tıpa tıp aynı…

Hiç yoktan yaratılan El Kaide ve diğer terör örgütlerini ABD sürekli kullanmaktan vazgeçmedi… İkiz Kuleler saldırısı, Irak’ın işgalini sağladı örneğin…

Şimdi de DEAŞ ve El-Nusra gibi radikal dinci Sünni örgütler, bunların karşısında Şii radikaller var…

Üstelik Türkiye sınırındaki etnik sorunları da kullanıp, Kürtleri de ele geçirmiş durumda… İlk başka direk olarak PKK’yı desteklemek yerine çeşitli isimlen altında, “PKK’dan ümidi kesenleri de” yönetmeye başladı…

PKK’nın yeniden devreye girmesi ise Barzani’nin zamansız bir referandum çılgınlığından sonra geldi…

Şimdi hala çeşitli isimler Kürt grupları var ama çatı örgütü yine PKK…

ABD’den Türkiye’yi sakinleştirmek için yapılan açıklamaların ise hiçbir kıymet-i harbiyesi yok…

Rusya ise büyük ölçüde İran ve Suriye’ye, bir miktar da Irak’a yaslanarak oyunu sürdürüyor…

Bölgeye ilgisi en eskiye dayanan İngiltere de devrede bu arada… İngiliz Petrol Şirketi BP, Kerkük petrolünün kullanım hakkını veren anlaşmayı imzaladı…

Bol parası olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, ABD’nin istekleri doğrultusunda kesenin ağzını açmaya hazır…

Bu durumda yapılabilecek tek şey, kimseye inanmamaktır… Ne derlerse desinler, mutlaka yalan söylüyor olacaklar…

Türkiye’nin de, sınırda kurulmak istenen Kürt Devleti’nin başkenti olacağı açıkça ilan edilen Rakka’yı unutup, İdlib’i hedefe oturtması da, ister istemez Hayalet Savaşları’nı getiriyor akıllara..!