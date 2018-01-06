İki yıldız kaydı

2018 yılının ilk haftasında çok değerli iki insanı kaybettik. Birincisi, Yeşilçam’ın usta oyuncusu hababam Sınıfı’nın mahmut hocası Münir Özkul’du. İkincisi ise, özellikle biz medya mensuplarının sohbetine doyamadığı değerli insan, Aydın Boysan’dı.

Müdür Özkul anlatmaya gerek var mı bilmiyorum çünkü hepimizin takip ettiği milyonların sevgilisi bir sanatçıydı. Üstelik öyle geçmişi Tahsiliye baktığınız zaman eğitimli entellektüel bir insandı. İktisat okurken sanata eğilmiş bir paşa torunu. Özel hayatını hep saklamış dört kadınla evlenmiş yakınlarının hatta öz kızının bile, babasının çapkın olduğunu itiraf ettiği bir efsane. Bazı şeyleri onlar öldükten sonra öğreniyoruz. Özel hayatlarını, hem de değerlerini. Sanatçı Ayşen Gruda’ya katılmamak elde değil. “Neden yaşarken gereken ilgi gösterilmiyor da önemli insanlara öldükten sonra değer veriliyor” dedi sanatçı. Hoş değil belki ama gerçek bu. Yine de pek çoğumuzun aklımdan hiç çıkmadı Münir Özkul. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin, özellikle yıllardır kendisine sevgi ve şefkatle bakan son eşi Umman hanıma. Tam 25 yaş büyük sanatçı ya ilk görüşte aşık olmuş Umman Hanım. 93 yaş oldukça uzun bir ömür demek. Bir çoğumuzun annesi babası 60’ı, 70’i göremeden vefat etti. Belki yatakta olması üzücü ama en azından yanındaki sevenlerini yalnız bırakmadı. İsmail Dümbüllü’den aldığı kavuğu da en son Ferhan Şensoy’a teslim ettiğinde, erken denilmişti. Ama bir beyefendiye yakışan şekilde yaşadığı için bunda da bir bildiği vardır elbette. Oyunculuğuna söylenecek tek bir söz yok, tartışması bile yok, muhteşem bir yetenekti, o kesin. Ama bir de entellektüelliği var. İktisat okurken sanatçı olmuş bir kişi. Düşünün daha o yıllarda kaç kişi İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olmuş, kaç kişi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde ve daha sonra Sanat Tarihi bölümlerinde eğitim görmüş? Kısacası takdir edilen bir oyuncuydu ve hep öyle olarak hatırlayacağız.

Aydın Boysan’a gelince, o da Münir Özkul gibi, doksanlı yaşlarında, aynı entelektüellikte, muhteşem bir insandı. 2008 senesinde en son gördüğümde kral TVdeki ana haber bültenime konuk olmuştu. Kitabını getirmişti bana imzalamış olarak. Gülmeyi ve güldürmeyi ne kadar çok seven bir adamdı. Bir o kadarda sıcakkanlı ve yakın. Eminim benim gibi meslektaşlarının pek çoğu da kendisi ona çok yakın hissetmiştir. Bir mimar olarak her yerde mesleği için değil sohbeti için İlgi odaydı. Şimdi sosyal medyadaki sayfama baktığımda sessizden vatandaş Münir Özkul’a üzülürken, Ben ve meslekten bir çok dostum, Aydın Boysan’ın ölümü hakkında da bir şeyler yazmadan geçmemişti. Aydın Boysan eski bir İstanbullu, bir beyefendi, hoşsohbet, nüktedan biriydi. Son günlerini bilmiyorum ama öyle çok hastalıklı olarak yaşadığını sanmıyorum. En azından ben en son gördüğümde gayet sağlıklı ayakta espriler yapan biri vardı karşımda. Aydın Boysan’ı, kişiliğini ve sohbetlerini özleyeceğiz.

Yıldızlar kaymaya devam ediyor. Bir günde iki yıldız birden kaydı. Işıklar içinde, uyusunlar mekanları cennet olsun.

İyi haftalar diliyorum.