İki ülke bir kamera

İki ülke bir kamera

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Suat Özer
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Türk ve Macar Fotoğraf Sanatçısının Ankara ve Budapeşte’deki  tespitleri

Türk ve Macar fotoğraf sanatçılarından oluşan 12 kişilik fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan sergi; Çankaya Belediyesi, Çağdaş  Sanatlar  Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçıların iki ülkenin çeşitli yöre ve değerlerinin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi  Gabor Kiss yaptı.  Eserler Türkiye ve Macaristan’ın  başşehirlerinde yer alan  doğal, kültürel , sanatsal ve mimari birçok yapının fotoğrafının yanı sıra, iki şehrin   günlük yaşamından da örnekler de sunmakta.

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Macaristan  Büyükelçiliği  tarafından, Türkiye  ve Macaristan arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen projeyi , Türk ve Macar dışişleri bakan yardımcıları da himayelerine altına aldıklarını açıkladı. Ankara’da  görevli yabancı bürokrat  ve  sanatseverin büyük ilgi gösterdiği sergide birbirinden değerli  100’ün üzerinde fotoğraf yeraldı.  Açılışta Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss’in yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Dıişleri bakan yardımcısı Ahmet Yıldız ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı başkanı  Serdar Çam’da birer konuşma yaptı.

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Daha sonra Macaristan’ın başşehri Budapeşte’de tekrar açılacak olan serginin 1956 Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı’nın 60. Yıldönümü münasebetiyle oluşturulan Anma Komitesi  tarafından da önem verilen serginin Ayı sonuna kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde açık olacağı belirtildi.

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