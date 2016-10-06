İki ülke bir kamera

Türk ve Macar Fotoğraf Sanatçısının Ankara ve Budapeşte’deki tespitleri

Türk ve Macar fotoğraf sanatçılarından oluşan 12 kişilik fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan sergi; Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçıların iki ülkenin çeşitli yöre ve değerlerinin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss yaptı. Eserler Türkiye ve Macaristan’ın başşehirlerinde yer alan doğal, kültürel , sanatsal ve mimari birçok yapının fotoğrafının yanı sıra, iki şehrin günlük yaşamından da örnekler de sunmakta.

Macaristan Büyükelçiliği tarafından, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen projeyi , Türk ve Macar dışişleri bakan yardımcıları da himayelerine altına aldıklarını açıkladı. Ankara’da görevli yabancı bürokrat ve sanatseverin büyük ilgi gösterdiği sergide birbirinden değerli 100’ün üzerinde fotoğraf yeraldı. Açılışta Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss’in yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Dıişleri bakan yardımcısı Ahmet Yıldız ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı başkanı Serdar Çam’da birer konuşma yaptı.

Daha sonra Macaristan’ın başşehri Budapeşte’de tekrar açılacak olan serginin 1956 Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı’nın 60. Yıldönümü münasebetiyle oluşturulan Anma Komitesi tarafından da önem verilen serginin Ekim Ayı sonuna kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde açık olacağı belirtildi.

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