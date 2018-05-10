CHP’de milletvekili adaylığı için başvuranların sayısı bin 592’de kaldı.

80 milyonluk bir ülkede ana muhalefet partisine önemli bir seçime giderken böylesine az sayıda başvuru yapılması düşündürücü.

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Bunun nedenlerini üç maddede toplamak mümkün:

1)Bilim insanından sanatçısına, doktorundan mühendisine, hakiminden avukatına, öğretmeninden bürokratına kariyerinde büyük başarılara imza atmış pek çok kişi CHP’ye adaylık başvurusu yapmadı.

Çünkü aday listelerinin objektif bir değerlendirme sonucu hazırlanmayacağını, masa başında başta genel başkan olmak üzere birkaç parti kurmayı tarafından yazılacağını biliyorlardı.

Yani parti içindeki demokrasi eksikliği aday sayısını güdük bıraktı.

2) Adaylık başvurusu için 11 bin lira talep edilmesi ve listelere giremeyecek olanlara ödedikleri paraların geri verilmeyeceğinin açıklanması da başvuru sayısını düşürdü.

3) Birçok kişi, “Aday olup kazanamazsak ve partimiz de iktidara gelemezse muhalif olarak mimleniriz, bu da yaptığımız işte bize engeller çıkarılmasına yol açar” endişesiyle adaylık başvurusu yapmadı.

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İktidar partisi dışındaki partilerde de benzer bir durum yaşandı.

Adaylık başvuruları muhalif partilerin hiç birinde 3 bini geçemedi.

Ak Parti’ye 7 binden fazla başvuru olmasının arkasında ise adayların muhtemelen, “Milletvekili seçilemesek bile iktidar yanlısı olduğumuzu tescil ettirmiş oluruz” diye düşünmelerinin etkisi vardı.

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Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Ne kadar demokrasi o kadar aday!

Demokrasi sorunlu olunca demokratik bir yarışa atılmak isteyenlerin sayısı da trajik denecek biçimde düşük kaldı işte.