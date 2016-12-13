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Cami avlusunda iki günlük bebek donmak üzere

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Editör
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İki günlük bebek cami avlusunda donmak üzereyken bulundu
İki günlük bebek cami avlusunda donmak üzereyken bulundu

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde, iki günlük erkek , donmak üzereyken avlusunda bulundu.

Edremit’in Zeytinli Mahallesi Merkez cami avlusunda sabah namazı için gelen cemaat, battaniyeye sarılmış kundak içinde erkek bebek buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kontrolden geçirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin 2 günlük olduğu belirlendi.

Bebek hastanede yeni doğum yapan başka bir anne tarafından emzirildi. Hastanenin yeni doğan ünitesinde bakımı devam eden bebeği cami avlusuna bırakan ailesinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

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