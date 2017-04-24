Ankara'da ki Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği İki Bayramı Birden Kutladı

Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi’nde, Ankara’da yaşayan çok sayıda Afyonkarahisarlı hem Miraç Kandili için hemde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir araya geldi.

Ankara- Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi’nde düzenlenen 23 Nisan’ı kutlama programında Ankara’da yaşayan çok sayıda Afyonkarahisarlı bir araya geldi.

Program da konuşma yapan dernek başkanı Mehmet Ali Özerkan, “Bir taraftan yüce peygamberimizin (S.A.V.) miraca çıktığı gecenin sene-i devriyesini kutlarken, bir diğer taraftan TBMM’nin kuruluşu ve büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yıldönümünün aynı güne denk gelmesi, bu iki bayramı birden kutlamamıza ve bizim bu programı hazırlamamıza vesile oldu.

Bu duygularla öncelikle siz değerli katılımcı kardeşlerimin şahsında tüm islam aleminin Miraç gecesini kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olsun. Ülkemizin varlığının, birliğinin, kardeşliğinin korunmasına ve güçlenmesine vesile olsun. Rabbim hepimizi önümüzdeki Ramazan ayının feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade edenlerden eylesin. Cümlemize daha nice ramazanlara, nice bayramlara sağlık, huzur ve mutlulukla erişmeyi nasip etsin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız başta çocuklarımız olmak üzere tüm ulusumuza kutlu olsun.” dedi.

Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatan Özerkan Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. ifadelerinde bulundu.

Uzun yıllar derneğe ait bir yerin hasretini çektik

Özerkan, “Bildiğiniz gibi uzunca yıllar derneğimize ait bir yerimizin yokluğunu çektik. Bu zaman zarfında yapılması düşünülen faaliyetlerde aksamalar oldu. Bizler bundan sonraki zamanı iyi değerlendirmek zorundayız. Sağolsunlar yıllar sonra bu çalışmalarımızı yakından takip eden Afyonkarahisar’ımızın meclisteki temsilcileri, değerli bakanımız ve milletvekillerimiz bizlere sahip çıkıyorlar ve bugün dernek faliyetlerimizi gerçekten yakından takip ediyorlar. İnanıyorum ki daha yapacağımız çok iyi şeyler olacak. İlimizin tanıtımı için belki de dernek tüzüğümüzde değişikliğe gideceğiz ki gerek bakanımızla, gerek milletvekillerimizle, gerekse de bürokratlarımızla daha yakın istişare ve işbirliği içerisinde bulunabilelim.” dedi.

Özerkan, “Değerli kardeşlerim, sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Ancak sizlerle bir konuyu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Bildiğiniz gibi uzun yıllar bu yerin hasretini çektik. Evet yerimiz küçük. Gönül isterdi ki daha büyük bir yerimiz olsun. 300 – 500 hemşehrimizle etkinliklerimizi daha rahat yapabilelim ve daha çok hemşehrimizle bir araya gelebilelim. Ancak ne yaparsınız ki sizlerin de gördüğü gibi şu anda içerisinde bulunduğumuz bu yerimiz ancak 100 kadar hemşehrimizi alıyor. Ben istiyorum ki hiç bir hemşehrimiz bizi çağırmadı, bizim haberimiz olmadı diye bize kırılmasın, gücenmesin. İnanın bizim yüreğimiz kocaman, kim gelmek isterse başımızın üzerinde yeri var. Kim gelirse gelsin inanın oturduğum sandalyeden kalkar o kardeşimize veririm. Ben bu duygularla tekrar sizin şahsınızda tüm alem-i islamın Miraç gecesini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bayramını da yürekten kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Afyonkarahisar milletvekillerinin meclisteki yoğun programları nedeniyle katılamadıkları programda, gönderdikleri sevgi ve selam mesajları katılımcılara iletildi.

Program gereği Yönetim Kurulu Üyesi Eren Özerkan, Miraç Kandilinin Dinimizdeki Yeri ve Önemiyle ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan derneğin kurucu başkanı İrfan Ünver Nasrattınoğlu da Miraç gecesi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden söz etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyada çocuklara bayram hediye eden tek lider olduğunu söyledi. 7 yaşındaki Mehmet Kutan Özerkan’ı başkanlık makamına davet ederek sembolik olarak başkanlık makamına oturttu.

TBMM’nin açılışıyla ilgili kısa bir video projeksiyonu gösterimi sonrası, davetlilerden bir genç kızın Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla ilgili sözlerini program da aktardı. Derneğin kurucu yönetim kurulu üyesi ve şair Ahmet Bodur’un okuduğu dini ve milli şiirlerle devam edildi. Program konuklardan İsmet Parlar’ın okuduğu şiirlerden sonra, misafirlerle sohbet ve görüş alışverişi şeklinde devam etti. Ahmet Bilginsoy, dernek çalışmalarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini bildirerek, bu yerin kazanılmış olmasından ve sürekli faliyetlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür ederek başarılar diledi.

Program sonrası katılımcılara Ankara’da hazırlanan keşkek ikram edildi.

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