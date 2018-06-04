Hafta sonu bütün geçkin kızlar toplandık.. aman ne eğlendik, ne eğlendik filmi “Book Club”ı seyredince başlık kendiliğinden geldi.

Yaşdaşlarım iki Dünya savaşı görmüş veteran yıldızlar çok güldürücü hafif bir komedide bir araya gelmişler. Yıllar önce gördüğüm vahşi gerilim “İhtiyarlara yer yok” da hemen başlıkta ki soruyu çağrıştırdı. Şu gençliği hayatın başına koysalardı da adam akıllı yaşasaydık diyenlere hitap edecek bu film bütün zamanların büyük kadınları Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen ve Mary Steenburgen etrafında dönüyor. Yaş almış kadınlarımız, fani dünyanın katı yer çekim kurallarına uyum sağlama dalgalanmalarını sahneliyorlar. Evlatları tarafından “Lale devri çocuklarısınız siz zamanınız geçmiş…”muamelesi görmelerine karşın yaşamın çekici güzellikleri karşısında hala içleri kıpır kıpır altın kızlarımızın.

Görece daha genç görünümlü kalmış (şükürler olsun)bizim dönem yakışıklıları Andy Garcia, Don Johnson, Richard Dreyfuss kart jön rollerinde ikinci bahar yaşıyorlar. Benzeri başka bir film, 2013’de ki “Last Vegas” filminde ise aynı “yaş almışların aşk güzel yaşama hakları var mıdır?” teması bu kez kart jönlerimiz Micheal Douglas, Robert De Niro, Kevin Kline ve Morgan Freemen’i merkeze alarak yaşanıyordu. Micheal Douglas’ın kızı yaşında ki çocuk saflığında ki aşkıyla evlenmeden önce arkadaşlarını bekarlığa veda partisine çağırmasıyla başlayan kahkaha tufanında konu gene “teneşir paklaması eşiğinin” yaşıyla başıyla ilgiliydi. İhtiyar delikanlılar yaşanmışlıklarının ağırlığıyla bir yandan Micheal’ı eleştirirken öte yandan da kıskanıyorlardı. Gülerken düşündüren bu filmler nesiller arası girdabı anımsattı.

“İhtiyarlara yer var mı?” ya

dönecek olursak;

Melali anlamayan nesle aşina değiliz…Ahmet Haşim’in ünlü sözünü z kuşağı için tercüme ettiğimizde …”sıkıntıyı/hüznü anlamayan gençlere tanıdık değiliz, onlar bizi anlayamaz, baktıklarında sadece dış görünüşümüzü görürler; derinliğimizi bilemezler” anlamı taşıyan dizeleri kuşaklar arası zıtlığı güzel açıklar. Yaşları 50 – 70 aralığında olan “Baby Boomer” kuşağı mensuplarının en karakteristik özelliklerinin “bencillik ve empati eksikliği” olduğunu iddia ediliyor ve bu kuşağın gelecek nesillere berbat bir dünya bıraktığı iddia ediliyor.

Kendimden misal varoluşçuluk rüzgarıyla “yalnız ve cesur” yaşadığımız yadsınamaz. ‘Baby boom’(çocuk patlaması) bir Kuzey Amerikan-İngiliz terimi. Özellikle Amerika’da 2. Dünya savaşının bitiminde başlayıp 1960 yılı başlarına kadar süren, yıllık doğum hızında büyük artış anlamına geliyor. Yazar ve girişimci Bruce Gibney, “Sosyopatlar Kuşağı” adlı kitabında, özellikle orta sınıf Baby Boomerların hem bireysel hem de toplumsal olarak sosyopatik olduğuna ilişin bir sav ileri sürüyor. Bu kuşak sırf kalabalık oluşuyla yetmişlerin başlarında ABD’de bütün işleri doldurmuş ve birçok yaşam tarzı eğilimini dikte ettirmiş. Bu kuşağın anti-otoriter ve kural tanımayan davranışları bu ülkenin kültürünü, toplumunu ve yaşamını yeniden şekillendirmiş. Bunlar günümüzde var olan tek, en büyük demografik grup ve 2015 yılında Amerika nüfusunun %35’ini temsil edecekleri hesaplanıyor. Günümüzde orta yaş dönemlerine, yaşamlarının en güçlü yıllarına giren ve emekli olmaya başlayan baby boomer’lar toplumu dönüştürmeye devam ediyor.

Ve özellikle de kendi çocuklarının mali yükü üzerlerinden kalktığı için, pazarlamacılar için en büyük popüler hedef grubu oluşturuyor. Arkalarındaki kuşak (X kuşağı deniyor) sayıca onlardan çok daha az. Birbirlerini anlayamayan bb ve x kuşakları birlikte ama birbirlerine Fransız yaşıyorlar. Neyse ne; İsmet paşanın lafıyla mutlu sona bağlıyalım “her gün yeni bir dünya kurulur ve herkes kendine yaşam alanı bulur!!” Bulur da resimde ki gibi günün sonunda Venedik’te gondolda uyuyup kalmakta var..