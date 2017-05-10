İhracatta koyteyner sıkıntısı

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, konteyner bulamadıkları için ihracat yapamadıklarını, durumun ciddi olduğunu söyledi.

Çinli ve Hintli alıcıların mermer siparişlerini son 2 aydır konteyner yetersizliği ve navlun fiyatlarındaki artış nedeniyle sevk edemediklerini belirten Kaya, Türk mermercilerin 60 milyon dolarının ocakta kaldığını belirtti. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Ercan ise konteyner sıkıntısının dönemsel ve geçici bir durum olduğunu kaydetti.

Konteyner üretimindeki düşüş ve ithalat yoluyla boş konteyner gelişinin yavaşlaması üzerine ihracatçılar mal gönderecek konteyner bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. İhracatçı firmalar, soruna çözüm üretebilmek için Bursa’da lojistik şirketi yöneticilerinin ve armatörlerin de katıldığı bir toplantı yaptı.

Toplantıya katılan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, firmaların sorunu konteyner taşımacılığında dünya piyasasında ciddi yeri olan bir firmanın batmasına bağladığını söyledi. Kaya şöyle konuştu:

“Tabii ki sorun sadece konteynerlerin bulunmaması değil. Öyle bir noktaya gelindi ki fiyatları konuşamaz hale geldik. Çünkü konteyner yok. Konteyner olmayınca da navlun fiyatları artıyor. Çinli ve Hintli alıcıların mermer siparişlerini son 2 aydır konteyner yetersizliği ve navlun fiyatlarındaki artış nedeniyle sevk edemedik. Türk mermercilerin 60 milyon dolarları ocakta kaldı.”

Lojistik firması yöneticilerinin yaklaşık bin 500 konteyneri boş da olsa getirme taahhüdünde bulunduklarını belirten Kaya, “Böyle bir durumda en azından bir rahatlama olacaktır” dedi.

ERCAN: SIKINTI DÖNEMSEL

Özellikle Uzak Doğu’dan gelmesi gereken gemilerin gelmemesinin sorunun ortaya çıkmasında büyük etken olduğunu anlatan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Ercan ise şu değerlendirmede bulundu:

“Her mal cinsine ait bir konteyner var ve bu konteynerler aynı değil. Konteynerler özellikle Uzak Doğu taşımacılığında kullanılıyor. Özellikle son iki haftadır uzak doğu gemilerinin iptalinden ve doluluğundan kaynaklanan bir sıkıntı var ve bu dönemsel bir sıkıntı. İki hafta gemilerin gelmemesi, ana gemilerdeki yoğunluk ihracatta soruna neden oldu.

Sadece Türkiye’den çıkışlar değil, ana gemi dediğimiz tüm Karadeniz Bölgesi’nin ve Doğu Akdeniz’in yüklerini toparlayıp Uzak Doğu’ya götürüp getiren bir aktarma organizasyonu var. Sorun bu organizasyonda yaşanan gecikmeden kaynaklanıyor.”

NAVLUN ARTIŞI SÖZKONUSU DEĞİL

İhracatçılara yansıyan herhangi bir navlun artışının söz konusu olmadığını savunan Savaş Ercan şöyle devam etti:”Uzakdoğu navlunları 2- 3 sene öncesine kadar bin doları buluyordu. Bu kriz döneminde 500-600 dolarlara kadar düştü.

Şu anda geldiğimiz nokta bin- bin 500 dolar aralığında. O yüzden aslında herhangi bir navlun artışı söz konusu değil. Gemilerin bu yüklere, yüklerin bu gemilere ihtiyaçları var. Gemiler bu konteynerleri almak için boş kalkıyor, boş geliyor söylemi yanlış bir söylem.”

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