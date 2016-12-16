İhracatçılar, Eximbank kredileri ile likit sorununu çözecek

İHRACATÇILAR, ihracatın en büyük finans kaynağı Eximbank’ın uygun faizli ve uzun vadeli kredileriyle likit sorununu çözecek. İhracatçılar, bundan sonraki süreçte eforlarını üretim ve pazarlamaya yoğunlaştıracak.

Kısa süre önce Eximbank Genel Müdürlüğü’ne atanan Adnan Yıldırım, Eximbank Genel Müdürü olarak İzmir’e yaptığı ilk ziyarette Ege İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu başkanlarıyla bir araya geldi. Yıldırım, ihracatçılara Eximbank kredilerinin faiz oranını arttırmadan vadesini uzatma konusunda çalışma yürüttükleri bilgisini verdi.

İzmir’de düzenlenen Hizmet İhracatı Çalıştayı için İzmir’de bulunan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in de katıldığı toplantıda ihracatçılar, finansmana erişimdeki sorunlarının çözümü için alternatif öneriler sunarken, Hükümetin Kredi Garanti Fonu (KGF) ile reel sektöre 250 milyar TL’lik destek sağlanacağı vaadinin zaman kaybetmeden hayata geçmesi beklentilerini dile getirdiler.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 1 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen seçimler sonrasında ortaya konulan 100 günlük programın içeriğindeki reformların gerçekleşme hızının kamuoyunun ve iş dünyasının beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını belirtti. Ünlütürk,

“Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ekonomik tedbirler ve teşvik paketini can- gönülden destekliyoruz. Bu pakette vaat edilen reformların kısa sürede hayata geçmesi iş dünyası olarak en büyük beklentimiz”

diye konuştu. Piyasaları rahatlatacak kararları Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığına işaret eden Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin,

“Dünya dış ticareti geçtiğimiz yıl yüzde 13 daraldı. Bu yıl da benzer bir daralma söz konusu. Aynı dönemde Türkiye’nin ihracatı da bu süreçten olumsuz etkilendi. 2015 yılında yüzde 8, bu yıl da yüzde 6 düşüş gösterdi. Bu süreci tersine çevirecek siyasi adımlar atılmaya başlandı. Rusya ile ilişkilerimiz iyileşme sürecine girdi. Piyasaları da rahatlatacak tedbirleri Eximbank alacak, işletmelerin likit sorununu çözecek”

dedi. Eximbank’ın 3.7 milyar TL’lik sermayesiyle ihracatın finansmanında resmi ihracat destek kurumu olduğunu ifade eden Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Eximbank tarafından kullandırılan 17 milyar dolar krediyi daha uzun vadeli kullandırmak için çalışma yürüttüklerini, amaçlarının ihracatçıların likit sorununu çözmek olduğunu söyledi.

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