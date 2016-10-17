İhlas Eğitim Kurumları öğrencileri FCE sertifikalarını aldılar  

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümresinin düzenlediği tören ile geçtiğimiz eğitim öğretim yılında sınavlarda başarılı olarak FCE (First Certificate in English) sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları verildi.

Okulun Yabancı Diller Zümresi Bölüm Başkanı Ahmet Cihat Kapçık’ın sunumuyla başlayan törende Kapçık öğrencilere İhlas Eğitim Kurumlarının yabancı dil öğretimi konusundaki prensiplerini anlattı.

Okulun yabancı dil eğitimi ve değerlendirme sistemini anlatan Kapçık sene içinde yapılacak yabancı dil etkinliklerinin de tarihleri ve içerikleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Norveç Ödüllü Dublaj Yarışması

Geçtiğimiz yıl büyük heyecana sahne olan İngilizce dublaj yarışmasının bu yılda yapılacağını duyuran Kapçık, bu yarışmayı kazanan grubun Erasmus+ kapsamında 12-19 Şubat tarihlerinde Norveç’e gideceğini söyledi.

Törende ayrıca okul bünyesinde açılacak olan yabancı dil kulüpleri de danışman öğretmenleri tarafından tanıtıldı. Okulda bu yıl Hands Together, Drama, FCE, Lelts, Active Deutsch, Fit In Deutsch olmak üzere toplam 6 kulüp açılacak.

Organizasyon sonunda FCE sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları okul müdürü Murat Demir ve kulüp öğretmeni Sibel Atila tarafından verildi.

Yeltekin: “Kurum olarak yabancı dil eğitimini anaokulundan itibaren başlatıyoruz.”

Sertifika töreni sonrası konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, FCE sınavında başarılı olarak sertifikalarını alan öğrencileri tebrik etti.

FCE sınavında yüksek oranda başarı elde ettiklerinin altını çizen Yeltekin bunu okullarındaki yabancı dil eğitiminin kalitesine bağladı. “Bu yıldan itibaren anaokullarımızda yabancı dil eğitiminde yeni bir sisteme geçtik. Artık minik öğrencilerimiz için yabancı dile daha fazla süre ayırıyoruz.” diyen Yeltekin, İhlas Eğitim Kurumları olarak tüm öğrencilerinin hayatları boyunca yabancı dili etkin kullanmalarını sağlayacak eğitimi verdiklerini vurguladı.

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