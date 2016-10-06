İhbar asılsız

Huzurevinde ayrıntılı bir inceleme ve denetleme yapıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yere verildi:

“Bakım merkezindeki engelliler ve hastalarla istişare edilmiştir. İhbarcı eski çalışan hakkında yapılan ön araştırma neticesinde, ilgili şahsın 26 ve 29 Eylül 2016 tarihlerinde huzurevi hakkında benzer iddialarını 183 Çağrı merkezine iletmiş; bunun üzerine aynı gün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Denetim Heyeti’nin söz konusu merkezde habersiz olarak gerçekleştirdikleri denetimde, ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiş ve konuyla ilgili tutanak hazırlanmıştır.

Bununla birlikte, haber kaynağı eski çalışanın, 3 yıldır söz konusu bakım merkezinde çalıştığı; çeşitli sebeplerle hakkında çok sayıda tutanak tutulduğu; birkaç ay önce işine son verildiği ve sonra kendi isteğiyle tekrar işe alındığı ancak, son olarak 30 Ağustos 2016 tarihinde kesin olarak işten çıkarıldığı tespit edilmiştir.”

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya konu hakkında bilgi verildiğinin de vurgulandığı açıklamada, Bakan Kaya’nın talimatıyla konuyu araştırması için Bakanlık Müfettişleri görevlendirilerek Antalya’ya gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından bir doktor heyetinin bakım merkezindeki hasta ve engellilerin sağlık kontrollerini yapması için görevlendirildiği belirtildi.

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