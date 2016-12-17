Iğdır’da leylek kar altında kaldı

Doğu’nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır’a bu yıl mevsimin ilk karı düşünce, sıcak havalara aldanıp göç etmeyen bir leylek kar altında kaldı.
Kent merkezindeki Hacı Yusuf Hacer Camisinin kubbesindeki yuvasında hareketsiz bekleyen leylek buz gibi soğukta kaldı. Karlar içinde kalan leyleğe yardım elini uzatmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamadı. Belediyenin itfaiye ekipleri de leyleği yuvasından almak istedi, ancak çok yüksekte olduğu için yanına ulaşamadı.
Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu,
“Havalar genel olarak ılıman geçtiğinden bazı leylekler yemleme alanı buldukları için göç etmiyorlar. Kar yağışının aniden bastırması nedeniyle göç etmeyen bu yaşlı leylek kar altında kaldı. Şu anda yapacak bir şey yok. Hava öyle dondurucu değil. Leylek, kar yağışı durunca uçarak barınacağı bir yer bulur”
dedi.
Yaklaşık 23 santim karın bulunduğu Iğdır’da Meteoroloji bölge müdürlüğü yetkilileri önümüzdeki hafta boyunca kar yağışının beklenmediğini açıkladı.
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