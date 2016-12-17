Iğdır’da leylek kar altında kaldı

Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu,

“Havalar genel olarak ılıman geçtiğinden bazı leylekler yemleme alanı buldukları için göç etmiyorlar. Kar yağışının aniden bastırması nedeniyle göç etmeyen bu yaşlı leylek kar altında kaldı. Şu anda yapacak bir şey yok. Hava öyle dondurucu değil. Leylek, kar yağışı durunca uçarak barınacağı bir yer bulur”