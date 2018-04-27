Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, “Kadınlar yaş ilerlemesine paralel olarak sık sık idrar kaçırma problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Ancak bu durum sadece yaşlıları değil, genç kadınları da tehdit ediyor” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta idrar kaçırma ve rahim sarkması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta, “Kadınlar yaş ilerlemesine paralel olarak sık sık idrar kaçırma problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Ancak bu durum sadece yaşlıları değil, genç kadınları da tehdit ediyor. Pelvik yapıda gevşeklik ve sarkma jinekologların sık karşılaştığı sorunlardan biridir” dedi. Rahim sarkmasının nadiren gençlerde ve doğum yapmış kişilerde görüldüğünü ancak ortaya çıkmasındaki en büyük problemin normal doğum olduğunu söyleyen Doç. Dr. Taner Usta, çok sayıda doğum, iri bebek doğurma, müdahaleli doğum, doğumda oluşan perine yırtılmaları, karın içi basıncını artıran kronik öksürük, aşırı şişmanlığın risk faktörünü oluşturduğunu belirtti.