MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk askerinin İdlib’e girmesine yönelik “İdlib operasyonu kolay olmayacak, zaman alacaktır.

Ama sabırlı, akıllı, stratejik davranmak; gerektiği yerde silahlı mücadeleden de kaçınmamak lazımdır. İdlib’te terör örgütlerinin direnişindeki dozaj, kaçabilecekleri alanlar, alabilecekleri destek ve takviyeler, Astana ruhuna bağlılık, ittifak içindeki ülkelerin ilişkileri, hepsinden önemlisi de bölge halkının bakışı operasyonun akışını etkileyecektir. Burada dikkat edilmesi gerekn en temel sorumluluk sivillere zarar verilmemesidir. Canilere hak ettikleri acıklı ders kesinkes verilmelidir.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli “Konu sadece Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla halledilecek cesamet ve seviyede değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri muharebe maksadıyla İdlib’e girmeyecekse de her ihtimal ve saldırıya hazırlıklı ve tedbirli olması hayati önemdedir. İdlib’in terörden arındırılması, güneyden Akdeniz’e açılmak isteyen bölücü terör cephesinin El Bab’ta aldığı derin yarayı daha da derinleştirecek ve önüne aşılması imkansız engeller dikecektir. Aynı zamanda Suriye’nin kuzeyindeki ,El Kaide türevlerinin tasfiye ve temizliği açısından mühim bir rol oynayacaktır. Türkiye’nin güvenliği için İdlib asıl sahip ve sakinlerinin hakimiyetine girmelidir. Güney sınırlarımız boyunca kanser hücreleri ürediği alanlarda yok edilmelidir. Bu durum Türkiye için bir varoluş meselesidir. İdlib’te geri duramayız. Afrin’deki fitne ve düşmanlıklara sessiz kalamayız. Bölgemizde servis yapılan Bizans entrikalarına , konusu ölüm ve vahşet olan dehşet verici kapışmaya Türkiye milli gücüyle birlik ruhuyla karşı durmalıdır. HTŞ, IŞİD, FETÖ, PYD-YPG,PKK ve benzeri katil ve cinayet örgütlerine Türk milletinin gazabı, Türk devletinin kudreti gösterilmelidir. İdlib operasyonu kolay olmayacak, zaman alacaktır. Ama sabırlı, akıllı, stratejik davranmak; gerektiği yerde silahlı mücadeleden de kaçınmamak lazımdır. İdlib’te terör örgütlerinin direnişindeki dozaj, kaçabilecekleri alanlar, alabilecekleri destek ve takviyeler, Astana ruhuna bağlılık, ittifak içindeki ülkelerin ilişkileri, hepsinden önemlisi de bölge halkının bakışı operasyonun akışını etkileyecektir. Burada dikkat edilmesi gerekn en temel sorumluluk sivillere zarar verilmemesidir. Canilere hak ettikleri acıklı ders kesinkes verilmelidir.” dedi.