TBMM Anayasa Komisyonu, 12 Temmuz Çarşamba günü içtüzük için toplanacak. Komisyonda Çarşamba günü, TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi görüşülecek.

Teklife göre kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek.

-ANAYASA KOMİSYONU ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR-

TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi, 12 Temmuz Çarşamba günü Anayasa Komisyonu’nda ele alınacak.

Teklife göre, ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

Teklif ile Başkanlık kürsüsünde Başkan, fırak giymeyecek. Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler koyu renk elbise giyecek.

-PANKART GETİRENE KINAMA CEZASI VERİLECEK-

TBMM bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak girenler ve Genel Kurul’un çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getiren ve kullananlara kınama cezası verilecek.

-MECLİS’TEN GEÇİCİ ÇIKARMA-

Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, TBMM’ye, TBMM Başkanına, Başkanlık Divanı’na ve Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline hakarette bulunmak, sövmek veya onları tehdit etmek yahut Türkiye Cumhuriyeti’ne veya onun Anayasa düzenine sövmek, Türk Milleti’nin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamlar ile Anayasa’nın ilk dört maddesine aykırı beyanlarda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullananlar, TBMM Genel Kurulu’na silahlı olarak girenlere ve fiili saldırıda bulunanlara Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezası verilecek.

-PARA CEZASI-

Kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesilecek. (ANKA)