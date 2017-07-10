Samsun’da düzenlenecek olan 23’üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics 2017) için kentte bulunan Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Asbaşkanı Kang Chen, hazırlık sürecindeki kısa zamana karşın kat edilen mesafenin şaşırtıcı derecede etkileyici olduğunu söyledi.

Samsun’a gelen ICSD Asbaşkanı Kang Chen, 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Deaflympics 2017 hazırlıklarını inceledi. 41 yaşındaki Tayvanlı yönetici, bugüne kadarki en yüksek katılımlı Deaflympics’e ev sahipliği yapacak olan Samsun’daki hazırlıkların kısa sürede ve etkileyici bir şekilde tamamlandığını söyledi. Tayvan’da 2009 yılındaki oyunlar için büyük bir çalışma yürüttüklerini belirten Chen, Samsun’da durumun daha farklı olduğundan bahsetti. Chen şöyle dedi:

“Daha önce Tayvan 2009’da çok büyük bir çalışma yapmıştık. Gönüllüler, çevirmenler ve sporcular olarak hepimiz toplam 6 sene boyunca uğraştık. Çalıştık, hazırlandık ve açılışı 2009’da yaptık. Şu an Samsun biraz farklı. Burada her şey bir senede, çok ama çok kısa bir sürede, hızlı bir şekilde hazırlanıyor. İlk başta inanamadım. Böyle her şey bir anda, büyülü bir biçimde hazır hale geliveriyordu.”

”EN BÜYÜK AŞKIM SÜTLAÇ OLDU’

Yöneticilik dışında çok iyi de bir aşçı olan Kang Chen, farklı ülkelerin farklı yemeklerini, kültürlerini denemeyi çok sevdiğini, aynı zamanda Türk mutfağının methini de çok duyduğunu belirtti. Asbaşkan Chen şöyle konuştu:

“Samsun’a geldim ve araştırdım, yemeklerini tattım. Çok farklı lezzetlerle karşılaştım. Çok değişik tatlarınız var biliyorum ama hepsini tadabilmem mümkün değil. Yiyebildiklerimi yedim. En güzel tadı sütlaçta buldum. İlk yediğimde hemen bir daha yeme isteği duydum. Hatta üç dört tane birden yedim. En büyük aşkım sütlaç oldu ondan sonra. Şu an konuşurken bile canım çekiyor ve ne yapacağımı bilmiyorum.”

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