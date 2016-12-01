İçki ve sigaraya zam! ÖTV oranları arttı

BAKANLAR Kurulu’nca, Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) bugünden itibaren geçerli olmak üzere, alkollü içeceklere maktu vergi yüzde 10, tütün ürünlerine ise yüzde 7 artış getirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylı Bakanlar Kurulu kararına göre, sigara, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden alınan maktu vergi artışı yeniden belirlendi. Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzenleme sonucu alkolde maktu vergi yüzde 10 arttı. Bunun da fiyatlara etkisinin, ortalama yüzde 3 veya yüzde 4 civarında olacağı belirtildi. Tütünde ise maktu vergiye 7 kuruş zam yapılırken, fiyatlara etkisinin ortalama yüzde 5 ya da yüzde 6 civarında olacağı bildirildi. Düzenleme sonucu, sigara paketlerinde ortalama artışın 50 kuruş olacağı belirtildi.

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