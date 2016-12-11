İçişleri Bakanı Soylu: Maalesef 38 Şehit

İçişleri Bakanı Soylu: 38 Şehit olduğunu vurgulayarak, ” 38 oldu Şehit sayısı 14 de yoğun bakımda 155 yaralı var” dedi

BEŞİKTAŞ’TA Vodafone Arena Stadı’nın hemen yanındaki iki bombalı saldırıya ilişkin Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu: 38 Şehit olduğunu açıkladıktan sonra Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

“Beşiktaş-Bursaspor arasındaki müsabakanın hemen bitiminde Beşiktaş taraftarı ve ardından Bursaspor taraftarı stadı terk ettikten sonra staddaki asayişi sağlamakla görevli olan çevik kuvvet polislerini doğrudan doğruya hedef alarak yapılan bombalı saldırı oldu.

Bombalı saldırı sırasında önce Beleştepe olarak isimlendirilen yerde oradan geçmekte olan seyir halindeki bir araç patlatıldı ve 45 saniye sonra da Maçka parkında yine polislerin bulunduğu bölgede bir kişi durduruldu ve o kişinin de kendini patlatması sonucu 2 bombalı saldırıyla çok hain, çok alçak terör saldırısıyla Türkiye olarak karşı karşıya kalmış olduk.”

“TÜRKİYE, İRİLİ UFAKLI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEHDİDİ ALTINDA”

2015 yılının Temmuz ayından itibaren Suruç katliamından buyana Türkiye’nin çok taraflı terör saldırılarının tehdidi altında bulunduğunu belirten Kurtulmuş, “Özellikle Türkiye, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PKK, diğer taraftan başka irili ufaklı terör örgütlerinin tehdidi altında.

Bombalı saldırılarla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu saldırının hemen arkasından ilk 4 dakika içinde tıbbi müdahale yapılmıştır. Ambulanslar gelmiştir ve yaralılar hastanelere intikal ettirilmiştir.

İlk dakikalardan itibaren bakan arkadaşlarımız ve olay yerinde incelemelerde bulunan ve olayı toparlamaya çalışan emniyet kuvvetlerimizle birlikte olay ve hastaneler ziyaret edilmiş, bu akşamki acı tablo bütün detaylarıyla ortaya konulmaya gayret edilmiştir” dedi.

“İNSANLIK CEPHESİ MENSUPLARINI, TERÖRE KARŞI TÜRKİYE’NİN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: “Gerçekten Türkiye’de aziz milletimizin teröre karşı sabrının taşmakta olduğunu biliyoruz ama bu noktada milli birliğimizi kuvvetli bir biçimde tutmak zorundayız.

Bu terör örgütlerinin hepsinin üstesinden gelecek kararlılıkla tek vücut olmak mecburiyetindeyiz. Hastanelerdeki yaralılarımızın akrabaları, yaralı polislerimizin bizzat kendileri teröre karşı milli duruşumuzu zaten ifade ediyorlar.

Sadece içerideki teröre karşı milli duruşumuz değil, aynı zamanda da uluslararası camiadan da laflarını eğip bükmeden bu hain terör saldırısına karşı bizimle birlikte olmalarını, terörün karşısına dikilmelerini beklemek herhalde milletimizin hakkıdır.

Sadece birkaç eleştiri cümleleriyle geçiştirecek kadar basit bir saldırı değildir. Bu saldırının arkasında neler olabileceğini hep beraber milletçe biliyor ve tahmin ediyoruz.

Hatta hangi sebep ve sahiplerle bu saldırıların olabileceğini tahmin ediyoruz. Terör örgütlerinin fevkalade bir dayanışma içinde Türkiye’ye karşı saldırılarda bulunduğunu biliyoruz.

Dolayısıyla laflarını hiçbir şekilde eğilip, bükülmeden, burada bütün insanlık cephesi mensuplarını, teröre karşı Türkiye’nin yanında olmaya davet ediyoruz.

Türkiye bu yaraları da saracaktır. En kısa zamanda Türkiye yeniden birlik ve beraberlik içinde bu terör saldırısını da geride bırakarak, terör örgütlerinin tamamını dize getirecektir.

Bu vesileyle devletimizin uyanık olmasını, bu terör saldırısının arkasındaki unsurlar ortaya çıkarılacak. Milletimizin başı sağ olsun. Çok sayıda yaralımız ve şehidimiz, sivil vatandaşlarımız da var.

Bütün vatandaşlarımızın,milletimizin başı sağ olsun, Allah milletimize bir daha böyle acılar göstermesin.” Kurtulmuş, “Bütün medya kuruluşlarımıza ve bütün milletimize çağrımız şudur; resmi olarak yapılan açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmesin.

Özellikle sorumsuz bir şekilde sosyal medya kullanılarak, sosyal medya üzerinden yapılan birtakım tezviratın milletimizin moralini bozmak, teröre karşı mücadeledeki azmini kırmaktan başka bir anlamı yoktur” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE BU RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR”

Kurtulmuş, “Önümüzdeki saatlerde bu rakamlar değişebilir. Bu,şu an itibarıyla konuştuğumuz rakamlardır ama dikkat ederseniz son derece temkinli, son derece titiz bir şekilde bu cümleler ağzımızdan çıkıyor.

İnşallah bu hassasiyeti gösterirseniz, kamuoyu da bu şekilde yönlendirilirse bu,milletimizin menfaatleri bakımından daha doğru olacaktır.” diye konuştu.

Kurtulmuş, milli birliği ve dayanışmayı sağlamaları bakımından bunun daha doğru olacağını belirterek, şunları kaydetti:”Terör örgütlerinin bu terör saldırısından sonra yapmaya niyet ettikleri en önemli şeylerden birisi, halkın moralini kırmaktır, moralini bozmaktır.

En az terör saldırısı kadar önem verdikleri hususlardan birisi budur.Allah rızası için, lütfen halkın moralini bozacak en ufak bir yayın yapılmasın ve bu anlamda özellikle sosyal medya üzerinden yapılan birtakım yanlış yayınlara itibar edilmesin. Milletimize de bu ricada bulunuyorum.

Çünkü çakallar puslu havaları sever. Kimseyi sevindirmeyelim. Türkiye düşmanlarını sevindirmeyelim. Bu milletin düşmanlarını sevindirmeyelim, hep beraber hem yasımızı tutalım hem teröre karşı kararlılıkla teröre karşı mücadele edelim. Hem de Allah’ın izniyle yolumuza devam edelim”

“29 ŞEHİDİMİZ VAR. 166 ŞU ANA KADAR TESPİT EDİLEN YARALIMIZ VAR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, terör saldırısına ilişkin, “Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş 29 şehidimiz var. 166 şu ana kadar tespit edilen yaralımız var.” dedi.

Çevik kuvvet toplanma yerinde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını belirten Soylu, “El düzenek vasıtasıyla patlatılıyor ve olay yerinde şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor.

Aynı dakikalarda 45 saniye sonra Maçka Parkı’nda yine bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir başka canlı bomba, polisler tarafından fark ediliyor. Etrafı tertibat alınıyor, araç patlatıldıktan hemen sonra o da kendisini, kendisinin etrafında tertibat alan polislerin hemen ortasında patlatıyor” dedi.

Türkiye’nin her noktasında terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik kuvvetlerinin, polisin, jandarmanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin,korucuların, özellikle 15 Temmuz’dan sonra “Acaba güvenlik kuvvetlerinde bir zafiyet olur mu?” düşüncesinin tam aksine, Türkiye’nin her noktasında terör örgütlerini diskalifiye edebilmek ve Türkiye’de terör örgütlerinin tasfiye edilebilmesi için çaba harcadığını belirten Soylu şöyle konuştu:

“Gün yoktur ki terör örgütlerine zayiat verdirilmesin, onların hain planları engellenmesin. Cansiparane bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Bu akşam da yapılan hain saldırı, aslında bu cansiparane mücadelenin akamete uğrayabilmesi için gerçekleştirilmiş alçak, hain bir saldırıdır.”

“İKİSİ SİVİL 29 ŞEHİDİMİZ VAR”

Soylu, şunları söyledi:

“Bu iki patlamada milletimize üzülerek ve içimiz yanarak belirtiyoruz ki şu anda Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş 29 şehidimiz var. İkisi sivil, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere toplam 27 polis arkadaşımız.166 şu ana kadar tespit edilen yaralımız var.

Yaralılarımızın bir kısmı taburcu edildi ve yaralılarımızın 23’ünün 17’si şu anda ameliyatta, 6’sı ise yoğun bakımda.

Patlayan aracın tespitinden yola çıkılarak şu anda emniyet güçlerimizle yapılan operasyon çerçevesinde 10 kişi gözaltına alındı. Gerek olayın gerekse olayın tespiti, nerede ve kimler tarafından planlandığı konusundaki çalışmaları da arkadaşlarımız yürütüyor.

Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz”

“BURADAN ŞEHİT KAHRAMANLARIMIZA ELBETTE Kİ SÖZÜMÜZ VAR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede birçok unsurla mücadele edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Terörle mücadelemizi akamete uğratmak isteyenlerin bir bölümü de maalesef bizim terörle mücadele yasamızı AB’ye giriş karşılığında veya vizelerin serbest girişi karşılığında değiştirmemizi isteyenlerdir.

Türkiye’nin güvenlik kalkanını, sürekli olarak düşürme çabasında olanlar, ne kadar yakıcı meselelerle uğraştığımızın muhakkak farkındadırlar.

Milletimiz bunu görüyor ve bütün dünya bunu görüyor. Buradan şehit kahramanlarımıza elbette ki sözümüz var. Bu leş sürüsünü bu topraklardan tamamen temizleyene kadar ve bitirene kadar sözümüz onlara odur ki bu mücadelemiz acımasızca devam edecektir.

Kimsenin mazeretine bakmayacağımızı, bu akşam hastanelerde ziyaret ettiğimiz ve yüz yüze geldiğimiz ve ahitleştiğimiz arkadaşlarımıza, bütün bakan arkadaşlarımızla, Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında belki lafzen değil ama kalben verdiğimiz sözdür.

Bu memleket çok badirelerden geçti, milletimizin sabrıyla, vakarıyla ve asaletiyle bunları da geçeceğimize inanıyoruz. Tekrar başımız sağ olsun ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz”

“HALİHAZIRDA AMELİYATHALİNDE OLAN 17 KARDEŞİMİZ VAR, 6 KARDEŞİMİZ DE YOĞUN BAKIMDA”

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da saldırının ardından ilk 4 dakika içinde ilk ambulansın olay yerine ulaştığını söyledi.

106 ambulansla ve çok sayıda Ulusal Medical Kurtarma Ekibi elemanı ve 112 acil personeliyle yaralılara müdahale edildiğini söyleyen bakan Akdağ, hastanelerde kayıtlı yaralı sayısının 166 olduğunu belirtti. Akdağ şöyle konuştu:

“Bunların 20’si evlerine gönderilebilmiştir. Şu anda halihazırda ameliyat halinde olan 17 kardeşimiz var, 6 kardeşimiz de yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan kardeşlerimizin 3’ünün durumu oldukça ciddi.”

Hüseyin ASLIYÜCE – Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...