İçim “cız” ediyor

Yarın “çalışan gazeteciler günü”. “Sadece çalışan gazeteciler mi bugünü kutlayabilecek” diye sorarsanız, ben, “hayır” derim. Çünkü günümüzde gazetecinin iyisi iş bulamıyor, çoğu işsiz.

Ama özel hayatlarında, yaşamlarına “amatör gazeteci” olarak devam ediyorlar, en azından sosyal medyada sürekli insanları bilgilendirmeye çalışarak, bitmek, tükenmek bilmeyen enerji sarf ederek, mesleklerini maaş almadan da olsa sürdürüyorlar. O yüzden dürüst gazetecinin çalışmayanı olmaz diyorum. Öte yandan, neden “gazeteciler” değil de “çalışan gazeteciler” günü olduğuna bakarsak eğer; 1961 yılında, 10 Ocak günü resmi gazetede yayınlanan bir kanun ile basın çalışanlarının bazı hakları, yasal güvenceye kavuşmuş. Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen gazete patronları, (o zamanki Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar (her neyse) doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadıklarını duyurmuşlar. Hani şu, basın tarihine, “Dokuz patron olayı” olarak geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca kesintisiz üç gün “Basın” adında bir gazete çıkartmışlar. Yani çalışmaya devam etmişler. Bundan sonra da 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başlamış ve “bayram” kelimesi de 1971 yılında “günü” olarak değiştirilmiş.

Bu ”212 sayılı yasa” olarak bilinen düzenleme ise, gazetecilerin iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi, gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyor. Ancak daha hâlâ bu kanun tam olarak uygulanmıyor. Bunun en büyük örneklerinden birisi benim. TRT de başlayan ve oradayken hak kazandığım basın kartım, Star televizyonuna geçtikten sonra elimden alındı. “Alındı” diyorum çünkü 7 yıl boyunca beni 212 sayılı yasayla çalıştırmadılar. Sekiz senelik çalışmışlık süremin sadece son bir senesinde 212’li olarak gösterdiler. O da, istifa edip kapıyı çarpıp çıktığım gün asgari ücret ile yapılan bir sözleşmeydi. Bu konuda tamamen mağdur edildim. Televizyonda çalışan neredeyse, çaycı hariç, herkesin basın kartı varken benim yoktu. Defalarca kapısını aşındırdığım yönetici,(hakkımı helâl ermiyorum) o zamanki patronumuzun talimatına rağmen direniyordu.

Sanki benim haklarımı kendi cebinden veriyormuş gibi bir tavır içine girmişti. Bir gazeteci için basın kartı, 212 sözleşmesi her şeyden önce bir onurdur, şereftir bunu meslektaşlarım iyi bilir ve hissederler. Antalya’nın yerel bir gazetesi sayesinde basın kartımı daha sonra sürdürebildim ve yine o gazete sayesinde emekli oldum. Yıllardır tanıdığınız bildiğiniz ben, Rana Elik yerel bir gazeteden emekli oldum. Bununla gurur duyuyorum. Antalya’nın yerel gazeteleri, benim hayatımda çok önemli bir yer tutar. İlk kez 2000 yılında “Yeni İleri” gazetesinde yazmaya başladım daha sonra “Ekspres” gazetesinden emekli oldum. Hepsi güzel gazetecilerdi, büyük gazetelerde yazmayı çoktan hak eden, aydınlık insanlardı. Onlardan da çok şey öğrendim hepsine teşekkür ederim. Daha sonra çalıştığım ulusal gazetelerde, televizyonlarda 212 olmadan çalıştım. Mesela bir gazetenin patronunun, evde yemek yapan mutfakta oturan kızı gelini gazeteden basın kartı olduğunu muhasebecisi söylemişti, tuhaf bir durum. Orada gazetecilerin bir kısmına kontenjan kalmadı deniyordu.

Aynı yıllar, TMSF nin eline geçen Kral TV’de de, mesleği avukatlık veya muhasebecilik olan, yönetici(!) katmanındaki herkese sarı basın kartı verildi ama bizim gibi sabahtan, gelip akşama kadar haberleri hazırlayıp bir de sunan, “hafta sonu haberleri sorumlusu” bir haber spikerine ve onun muhabirlerine, “basın kartı veremeyiz” dediler. Sonradan pek çoğunun Fetullahçı olduğunu öğrendiğim bu kişiler, o yıllarda el konulan bütün basın kuruluşlarının tozunu dumanını attılar. Şuan hapiste olan gazeteci yandaşları ise bu kanalda haber ve program yapıyordu. Üstelik inanın, çok yüksek paralar kazanıyorlardı. Bizlerse kıt maaşa talim ediyorduk. Tek iyi yanı her ayın son günü hesabımıza yatıyordu. Hayat ve ilahi adalet böyle bir şey herhalde.

O yıllarda yan odamda program hazırlayanlar şimdi hapisteler. Şimdi onların devri değil. Fetullahçıların hapiste yatması beni çok ilgilendirmiyor ama gerçekten haksızlığa uğrayıp hapiste yatan gazeteciler için güzel ülkem adına üzülüyorum. Çünkü bunların bir kısmı şuan dışarda küçük bir “özür dileriz” ile çıkarttılar. “İki-üç sene yat çık” bu kadar basit, ne var ki? Geldiğimiz yer bugün basın mensupları için pek iç açıcı değil. Yargılamaların sorgulamaların çok hızlı bir şekilde yapılarak, suçsuz yere yatanların, her gününe değer vererek, adaletin işleyişi hızlandırılmalı.

Ayrıca bugün hala pek çok gazeteci kendi iş kolunun yasası olan 212 sayılı yasaya tabii olmadan çalışıyor.

Bendeniz ise, “28 yıldır” haber yapıyorum, sunuyorum, köşe yazıyorum, ama süresiz basın kartı sahibi olamıyorum. Nedense, “benim çalıştığımın üçte biri kadar, bu meslekte çalışmayanların” elinde sarı basın kartını görünce, elimde olmadan, içim “CIZ” ediyor.