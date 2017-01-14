İçe dönük bir Türkiye!

Türkiye Başkanlık Anayasası görüşmelerine öylesine kilitlemiş durumda ki, gözümüz başka hiç bir şeyi görmez oldu…

Ne başka iç sorunlarımıza ilgi gösterebiliyoruz, ne de “Türkiye’de olup bitenleri bir fırsat olarak değerlendirenlerin” giderek yoğunlaştırdığı diplomatik tezgâhlara… Oysa bu tezgâhların arasında; konumu itibariyle hem Türkiye, hem de bütün Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kaderini etkileyecek Kıbrıs Görüşmeleri var…

Geçtiğimiz günlerde Başbakan, kendisine yöneltilen “Görüşmelere katılmak için ne zaman İsviçre’ye gideceksiniz?” sorusunu, “O önemli değil, asıl önemli olan bu süreçte Türkiye bulunmam” diye yanıtlamıştı…

Başkanlık konusunun, başka her şeyi bastıracak kadar önemli olması ilginç…

…Ve insanın aklına; yapılmak istenenin bölgemizdeki tüm dengeleri değiştirilmesi ve yıllardır süregelen savaşı daha da kızıştırılmasıyla sonuçlanması halinde mutlaka sorulacak bir soru takılıyor…

“Başkanlık Sistemi’yle yönetiliyor olması, Türkiye’yi Ortadoğu Krizi’nden soyutlayacak mı..?”

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı, önceki gün açıklamalar yaptı… Cenevre’deki müzakerelerin son gününde de tarafların sunduğu ve BM’nin çelik kasasına alınarak kilitlenen haritalara değinen Akıncı, “Taraflar kendi hazırladıkları harita önerilerini sundular ve haritalar BM’ye teslim edildi ve kasaya kilitlendi. Bu noktada bir hususun altını çizmek istiyorum. Sayın Anastasiadis bizim sunduğumuz öneriyi kabul edilmez bulduğunu bir yazıyla BM Genel Sekreteri’ne duyurdu. Aynı şekilde biz de Rumların sunduğu haritanın Kıbrıs Türk halkı açısından yaratacağı büyük sıkıntıları dikkate alarak bunun kabul edilmez bir nitelikte olduğunu görerek bu yöndeki düşüncemizi ve kararımızı BM Genel Sekreteri’ne yazıyla ilettik.” dedi ve ilave etti… “Sayın Anastasiadis haritaları incelemeye geldiğinde, bizim haritamızı görmeden hazırladığı mektup elindeydi. İşin gerçeği budur.”

Türkiye, Kıbrıs konusunda garantör ülke olduğunu unutmuş gibi… Bu gelişmeler olurken ve hatta garantör ülke kavramının yok edilmek istendiği konuşulurken, mutlaka en üst düzeyde varlığını hissettirmesi gereken bir toplantıyı, “Başkanlık Sistemi görüşmelerini daha önemli gördüğü için” önemsemiyor…

Ne kadar uğraşsak da, aklın alamayacağı bir durum bu…

İktidar Partisi içinde son zamanlarda “Ortadoğu politikamız, baştan yanlıştı” diyenlerin bile sesi çıkmıyor…

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