Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye’nin daha önce benzeri görülmemiş terörist saldırı dalgası ve iç siyasi çalkantı yüzünden düşen turizm gelirleri nedeniyle yaklaşık yüzde 1 büyüme kaybı yaşadığını bildirdi.

IMF’nin internet sitesinde, bir süre önce yayımlanan değerlendirme raporlarından veriler de içeren, Türkiye’deki turizm sektörünün değerlendirildiği bir inceleme yer aldı. Türkiye’nin daha önce “patlama” yapan turizm sektörünün iç siyasi çalkantı ve bir dizi terörist saldırı ardından ciddi biçimde isabet aldığı kaydedilen incelemede “Gittikçe azalan ziyaretçi sayısı, 2016’da ülke büyümesinden yüzde 1 dolayında budamak suretiyle, bağlantılı sektörlere zarar verdi” denildi.

2016’dan hemen önce Türkiye’nin dünyanın en popüler turist destinasyonlarından biri haline geldiği belirtilen incelemede, “Büyüyen, ulusal hava taşımacılığı, altyapı gelişimi, otel inşaatı ve ülke turizminin pazarlama ağı genişlemeye yakıt sağladı. Girişlerdeki kolaylık, turistlerin sadece yüzde 3’üne vize zorunluluğu, onları Mısır gibi Akdeniz’deki rakiplerden Türkiye’ye yönlendirdi” denildi. İncelemede şu saptamalar yer aldı:

“-Gelişen turizm GSYH’nın yüzde 3.7’sine denk gelir getirdi ve 600 bin, yani toplam istihdamın yüzde 2.3’ü düzeyinde istihdam sağladı. İlgili sektörlerde de ek 1 milyon kişilik istihdam oluştu, bunların arasında restoranlar ve boş zaman değerlendirmeyle ilgili sektörler de bulunuyor.

-Dönüş, 2016’da, terörist saldırılarda, siyasi belirsizlikle birleşen sert artışla birlikte geldi. 2010 ve 2014 yılları arasında yıllık ortalama adedi 70’ten, sadece 2015’te 400’e çıkan terörist saldırılar, ziyaretçilerin yarısından fazlasını oluşturan Avrupalı turistlerin sayısında yüzde 30’dan fazla düşüşe neden oldu. Diğer önemli bir topluluk olan Rus turistlerin gelişleri de içinde charter uçuş ve seyahat paket satışlarında kısıtılamaların da yeraldığı yaptırımlara bağlı olarak dramatik bir şekilde düştü.

-Uzman tahminlerine göre dışarıdan gelişlerde yüzde 10’luk bir düşüş, GSYH’da yüzde 0.3 ila yüzde 0.5 arası bir azalışa dönüşüyor. Şoku otel, restoran ve ulaştırmanın dışında telekomünikasyon, perakende satış ve tekstil sektörüne değin farklı sektörler hissetti. Çalışmalar, yinelenen şiddet olaylarının turist varışları üzerinde uzun vadeli etkiye sahip olurken toparlanmanın yavaş olabileceğini gösteriyor.”

IMF incelemesinde “Türkiye’ye 2015 yılında turistlerin yarısından fazlası Avrupa’dan geldi. Daha önce benzeri görülmemiş bir terörist saldırı dalgası, turistleri Türkiye’den uzak tuttu. Çöküntüden önce turistler otel ve restoranların ötesinde bir dizi sektöre yardımcı oluyordu” gibi ifadeler yeraldı.

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