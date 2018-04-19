Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. İbrahim Kutluay’la bir yıl süren boşanma davaları Ocak’ta sonuçlanmıştı. Demet Şener, “ikinci kadın” ilan ettiği Sponza’ya da 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Demet Şener’le süren 11 yıllık evliliğini noktalayan ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı. Gecce’nin haberine göre aylardır süren davalar yüzünden ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, trafikte objektiflere yakalandı.

Maçka Parkı’nda bir araya gelen Kutluay’la Sponza, gazetecileri atlatmak için yoğun çaba sarf etti. Buluşma yerine kendi araçlarıyla gelen çiftten Kutluay, Sponza’yı otomobilinin içinde beklerken objektiflere yakalandı.

İşini şansa bırakmayan eski basketbolcu, sevgilisi ile aynı araca binmek yerine onu takip etmeyi tercih etti. Maçka’dan hareket eden çift, Dolmabahçe’ye giderken trafik ışıklarına takıldı. Görüntülendiklerinden habersiz olan aşıklar, yeşil ışık yanar yanmaz gaza basarak yollarına devam etti.

ŞENER YENİ İLİŞKİLERE AÇIK

Şener, “Yeni aşklara kapım kapalı değil. İnşallah zamanı gelince o da olacak. Yas dönemini yaşadım. Daha genceciğim. Bir kişinin yaptığını herkese mal edemem. Ama şu an kalbim boş.” dedi.