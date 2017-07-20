Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, başkanlığını yürüttüğü İç Anadolu Belediyeler Birliği’nde üye belediyelere gerek teknik gerekse eğitim alanında katkı sunmaya devam ediyor. Yaşar, İABB’ye üye belediyelere tarımsal alanda destek vermek, Avrupa’daki tarım politikalarını üye belediyelere tanıtmak amacıyla bir çalışma başattı.

Bu kapsamda Yaşar, İABB Genel Sekreteri Salim Çoruk’la birlikte Fransa Tarım Müşaviri Pierre Autıssıer ve Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Dr. Christian Maier ile ayrı ayrı bir araya geldi. Bu çalışma ile birliğe üye belediye başkanlarıyla ilerleyen günlerde bir takım geziler yapılarak tarım konusunda fikir alışverişinde bulunması hedefleniyor.

“Yeni bir tarım politikası şart”

Yaşar, Yenimahalle Belediyesi’ndeki makamında Fransa Tarım Müşaviri Pierre Autıssıer’yı misafir etti. İki ülkenin tarım politikalarının konuşulduğu ziyarette Yaşar, “Afyonlu çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Türkiye’de uygulanan tarım politikaları ne yazık ki çiftçi ailelerinin geçindirmekten çok uzak. Birçok tarım arazisi işlenmiyor, ülkemizde her geçen yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan sayısında azalma yaşanıyor. Meralar boş kaldı. 2004’te benim köyümde 550 sürü koyun vardı, şimdi 10 sürü yok. Üreticiye teşvik verilmesi güzel ama yıllardır araziye teşvik veriliyor. Halbuki ürüne teşvik verilmeli. 15 sene evvel her şeyi yetiştiren, dışarıdan gıda almayan bir ülkeydik. Ama bugün birçok tarım ürününü ithal ediyoruz. Yeni bir tarım politikası ülkemiz için şart” dedi.

“Tarım, ülkelerin önceliği olmalıdır”

Dünyada da Türkiye’de de verimli tarım arazilerinin sanayi bölgesi yapılmasından yakınan Yaşar, “Verimli tarım arazilerinin korunması bütün ülkelerin menfaatinedir. Ekolojik dengenin değişmesi, çok büyük bir gıda sıkıntınsın habercisi. Bu sağlıklı gıdadan uzaklaşmak ve gıdaya erişimin zorlaşması demektir. Bu yüzden bütün ülkeler hem üreticileri hem de üretimi teşvik etmelidir. Tarım bütün ülkelerin önceliği olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“5 yıllık Türkiye analizimi teyit ettiniz”

Fransa Tarım Müşaviri Pierre Autıssıer ise Fransa Tarım Bakanlığı’nı Türkiye’de temsil ettiğini anlatarak “Tük tarım politikalarını Fransa’ya, Fransa tarım politikalarını buraya anlatıyorum. Gıda kaybını önlemek için uluslararası işbirliği, hayvansal ürünler ve hayvanlar, mesleki tarımsal eğitim ve tarımsal araştırma, kırsal kalkınma ve coğrafi işaretler çalışma eksenimizi oluşturuyor” dedi.

Yaşar’ın tarım alanındaki tespitlerini dikkatle dinleyen Autıssıer, “Keşke herkes sizin gibi konuşsaydı. 5 yıldan beri Türkiye’de yapmış olduğum analizi teyit ettiniz. Bütün saptamalarınıza katılıyorum. Tarımın sanayileşmesinden bahsettiniz. Tarım arazilerinin endüstri bölgesine ayrılmaması için biz de mücadele ediyoruz. Fransa’da bu alanların endüstriye açılmaması için aile çiftçiliğini destekliyoruz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Yaşar, Fransa Tarım Müşaviri Pierre Autıssıer’a YENİMEK kursiyerlerince yapılan çini hediye etti.

Bir görüşme de Avusturya Ticaret Ataşesi’yle

Başkan Yaşar, Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Dr. Christian Maier’ı da makamında ağırladı. Bilgi ve birikimlerin paylaşıldığı ziyarette Maier, Avusturya’ya örnek götürülmesi için tarımın yoğun olduğu bazı illere İABB üyesi başkanlardan oluşacak bir heyet ile inceleme gezisi talep etti.