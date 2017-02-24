İABB’den Çaycuma çıkarması

İç Anadolu Belediyeler Birliği encümen toplantısının bu ayki adresi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi oldu.

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) başkanlığını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve beraberindeki encümen üyeleri birliğin aylık olağan toplantısını Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın daveti üzerine Çaycuma’da gerçekleştirdi.

Üyelerin talepleri değerlendirildi

Fethi Yaşar başkanlığında, birlik encümen üyeleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Taşpınar Belediye Başkanı Cihan Yüksel, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş’in katılımıyla yapılan toplantıda üye belediyelerin talepleri değerlendirildi.

Çaycuma Belediyesi SEKA sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantının ardından düzenlenen sunuma katılan heyet, Çaycuma Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projeleri ilgi ile takip etti.

Programa encümen üyelerinin yanı sıra, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Karapınar Belediye Başkanı Ahmet Aydın, Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut ve Çaycumalı vatandaşlar katıldı.

“Can suyu olmaya çalışıyoruz”

Programda konuşan İABB Başkanı Fethi Yaşar, “Biz birlik olarak büyük belediyelerden yardım alıp küçük belediyelere vererek onlara bir nebzede olsa can suyu olmaya çalışıyoruz. Üye belediyelere her konuda yardımcı olup deneyimlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Bugün de burada dışarıdan gelen bir yerel yönetici olarak bölgeyi gözlemleyeceğiz” dedi.

“Körfez ülkelerinin altındayız”

Yerel yönetimlerin genel bütçeden aldığı payın çok düşük olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Ülkemizde yerel yönetimlerin bütçeden aldığı pay yüzde 6’lardayken, bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 30. Yüzde 10’un altında hiçbir ülke yok. Oranlara baktığımızda körfez ülkelerinin bile altındayız. Biz bu şartlar altında vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çaycuma Avrupa Kenti olmuş”

Çaycuma İlçesi’nin büyük bir değişim geçirdiğini de sözlerine ekleyen Yaşar, “Çaycuma’ya bu üçüncü gelişim. Burası büyük, modern, metropol bir ilçe olmuş. Bülent Başkanı şahsım ve arkadaşlarım adına tebrik ediyorum. Bisiklet yolları, çarşı düzeni ile Çaycuma adeta bir Avrupa kenti olmuş” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, başkanları ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kantarcı, “Bugün burada elit bir toplulukla yerel yönetimlerin sorunlarını tartışıyoruz. Bu toplantı yaptıklarımızın eleştirilmesi ve kritik edilmesi için bizlere fırsat sunuyor. İlçemize gelerek bizleri onurlandıran başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar’a Ambrossia mozaiklerinden oluşan bir plaket sundu. Fethi Yaşar da Kantarcı’ya bir plaket ve Atatürk tablosu hediye etti. Heyet daha sonra Çaycuma Belediyesi’ne ait ÇAYBEL şirketinin atölyelerini gezdi. İlçe esnafını da ziyaret eden Fethi Yaşar ve beraberindeki heyet kısa bir kent turu yaptı.

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