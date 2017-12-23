Hz. Mevlana Vuslat yıl dönümünde anıldı

“Ne olursan ol gel” çağrısıyla adını bütün dünyaya duyuran Hz.Mevlana Hakk’a yürüyüşünün 744’üncü yılında, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı bir programla anıldı.

Mevlana Haftası nedeniyle Yunus Emre Kültür Merkezinde Keçiören Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “744. Vuslat Yıldönümü Anma Programı”na Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MESNEVİ DÜNYA ÇAPINDA BİR ESER

Mevlana İlkokulu ve İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi’nin birlikte hazırladığı programda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Hz. Mevlana’yı rahmet ve minnetle anıyoruz, Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakk’a vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” saymıştır. İlahi aşkı tanımlayarak ölümüyle ona kavuştuğunu dile getirmiştir. Öbür dünya bir bitiş değil bir başlangıçtır.” dedi. Mesnevi’nin dünya çapında bir eser olduğuna vurgu yapan Ak, Mevlana’nın öğretisinin İslamın ta kendisi olduğunu da dile getirdi.

12. yy’da Anadolu’da Moğol tehlikesinin baş gösterdiğine dikkat çeken Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise, “O dönem koşullarına iyi bakmak lazım… Hz. Mevlana o dönemde umut, sıcaklık, ışık saçan bir değer… Hiçbir zaman değeri eksilmemiş, hala bir dünya değeri…” ifadelerini kullandı.

Hz. Mevlana’nın sözlerinin hala dillerde ve gönüllerde olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, “Mesnevi’yi yazarken bu coğrafyada bir araya gelen muhabbetin, birliğin de temelini atmıştır. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli gibi manevi mimarlarımızla bu topraklarda köklü medeniyetler kurduk.” Işık, Hz. Mevlana’nın “Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük.”sözlerini de hatırlatarak, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhumuz çok güçlü… Hiçbir zaman yok olmadık, hep başka bir medeniyet ve devletle var olmaya devam ettik. ” mesajı verdi.

Mevlana İlkokulu Müdürü Cevdet Kıvılcım da Hz. Mevlana’nın manevi ve ahlaki olgunlaşmada insana yol göstericiliğine vurgu yaptı.

Hz. Mevlana’nın hayatını anlatan film gösteriminin de olduğu programda Mevlana İlkokulu öğrencileri sema gösterisi ile izleyenleri manevi yolculuğa çıkarırken, gösteriye eşlik eden ney sesi de dinleyenleri adeta büyüledi.